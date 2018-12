Carlos Will Mejía: Aquí hay jugadores que los soplan y es como que les peguen un balazo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia se entrenó la mañana de este martes preparando ya lo que será la vuelta de la final del Apertura 2018 ante Motagua, con el resultado en contra de 2 - 0 conseguido en la ida el pasado domingo.



El finalizar la primera final, Carlos Will Mejía, jugador de los albos, envió un mensaje a Pedro Atala, presidente de las Águilas, diciéndole: "el más feliz es Pedro Atala, funcionó la presión a ese arbitrillo".



A lo que el presidente de Motagua respondió: "Carlos Will es un jugadorazo y lo respeto mucho. Aquí no hubo nada de mano peluda como dicen y yo a él lo respeto mucho".



En las declaraciones brindadas esta mañana, el 7 de Olimpia aclaró que no emitió su opinión con la intención de ofender al directivo de los azules.



"Fue un momento de calentura del partido, pero seguramente Pedro Atala ha de estar alegre, mis palabras no fueron con el afán de ofender es un decir popular, pero seguramente está alegre", dijo Will.



Con respecto al nombramiento de Melvin Matamoros para el partido de vuelta, dijo que lo único que espera es que no se equivoque durante el partido y que haga su mejor trabajo.



"Sabemos que Melvin es una persona capaz, que no se deje impresionar porque dentro de la cancha ocurren cosas extrañas, uno como jugador magnifica algunas jugadas, algunas faltas y hay jugadores que los soplan y se revuelcan como que les han pegado un balazo, uno también lo ha hecho y eso va en contra del espectáculo y del ´fair play´", aseguró Mejía.



Carlos Will evitó hablar de la jugada entre Jonathan Paz y Rubilio Castillo que terminó con la expulsión del defensor olimpista, sin embargo, aseguró que en todos los equipos hay jugadores "picaros" que buscan confundir al árbitro.



También se refirió a las críticas de la afición que los ha tildado de no sudar la camiseta del equipo, "el aficionado es parte importante del engranaje dentro del fútbol, él es el que paga una entrada y hace que el fútbol florezca. Si un aficionado dice que no sudamos la camiseta hay que respetar su opinión".



El de Tulián cree que la remontada el domingo es posible, pero asegura que no será nada fácil por el tipo de rival al que enfrentarán.



"Dicen que el 2 - 0 es el resultado más traicionero, te meten un gol y empieza el ´tembleque´ (risas) si nosotros tuviéramos la ventaja de 2 - 0 y nos meten un gol comenzaríamos a temblar".



"Es un resultado difícil de manejar porque si te meten un gol empieza el nerviosismo y el rival se te crece, ya si te meten el segundo se te fue la noche. Es una gran ventaja que llevan ellos, es una loza pesada pero no podemos decir que es irremontable", cerró.