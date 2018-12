Hendry Thomas sobre polémico arbitraje: "No estamos pidiendo que nos ayuden, pero que no perjudiquen"   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El volante del Olimpia, Hendry Thomas, ha salido al paso y después de esta polémica con el arbitraje, el jugador es claro que Héctor Rodríguez los afectó en el juego de ida y alzan la voz para que no vuelva a pasar en este juego de vuelta. Además adelanta que no están muertos y van por la remontada.



¿Cómo trabajar para intentar lograr el objetivo?

De la mejor manera, sabemos que quedan 90 minutos, donde el equipo va dar el todo por el todo. Nosotros vamos a seguir trabajando de a menor manera para lograr el objetivo que es el campeonato.



¿Qué tan golpeados están después de la derrota 0-2?

Lo normal que tiene que estar un equipo cuando pierde, pero no hay tiempo para estarse lamentando. Nosotros estamos conscientes que quedan 90 minutos más, donde lo más importante es que dependemos de nosotros mismos y tenemos que mejorar por ganar el partido.



¿Hubo consenso de los jugadores también para pedir árbitros internacionales?

A mí no me compete hablar de eso, yo lo que sí les digo es que hay que tener más cuidado. Ustedes son las personas idóneas para poder hablar sobre ese caso. Siento que en este partido fuimos perjudicados en algunas faltas y eso la verdad molesta. No vamos a pedir que nos ayuden, pero que no nos estén perjudicando.



¿Qué tanto los saca del partido eso que el árbitro los afecte?

Uno debe de estar preparado para ese tipo de cosas, pero aquí siempre se ha hablado que a Olimpia se le ayuda y yo creo que nosotros hemos sido afectados. Si miran la expulsión de Paz, la primera amarilla, el que recibe el codazo es Jonathan y lo amonestan y después no se ve que agreda a Rubilio. Hay que tomar cartas en el asunto y ser consciente porque aquí los perjudicados somos nosotros. No estamos pidiendo que nos ayuden, pero tampoco que nos perjudiquen. Nos dejan con 10 hombres y con unos faltas que a criterio de nosotros no lo son.



Hoy el resultado es que están 0-2, ¿se revierte en la vuelta?

Sí, estamos 2-0, pero tenemos 90 minutos, pero al que le toque pitar que trate de hacer las cosas de la mejora manera y los ayudantes que tiene que estén más pendientes en las jugadas. Hay cosas que en realidad perjudican y la verdad que veo es que ya no hay fair play.



Hay quienes dicen que a varios jugadores les queda grande la camisa.

Lo más importante es que nosotros tenemos que estar claros que tenemos que mejorar y para este tipo de partidos, no tenés muchas chances de estarte equivocando. Estamos tranquilos porque hay 90 minutos y si ellos nos hicieron dos goles, nosotros igual podemos hacerlos. Olimpia tiene que ganar con el marcador que nos de la tranquilidad para poder levantar la copa.



¿Qué tanto se la creen que pueden levantar la copa?

Nosotros estamos a un cien por ciento convencidos que el objetivo se va sacar. En el Olimpia lo único que importa es el campeonato y tenemos un partido donde dependemos de nosotros mismos. Vamos a entrar con toda la motivación para sacar ese partido.



¿Sienten que había línea del árbitro para afectarlos?

Yo lo que puedo decir es que nos perjudicaron y creo que no se vio el gran fair play de lo que se habla. Una porque se fingieron algunas faltas y los perjudicados fuimos nosotros, eso molesta porque aquí lo estamos buscando es que gane el fútbol, pero por eso es que pasan ese tipo de problemas y después te molesta, te calienta y eso te lleva a discutir o tener otro tipo de encontronazos. Fue una roja que nos perjudicó, nos costó el partido, ya que cuando estábamos con once íbamos 0-0.



¿Toca el orgullo esto?

Claro que sí. Siempre te tiene que tocar porque en este equipo lo único que importa es el campeonato. Aquí de nada te sirve hacer una o dos vueltas perfectas y no ganar el campeonato, es como que no hayas hecho nada. Por eso es Olimpia y el máximo objetivo es el campeonato.



¿Jugarían más tranquilos si se da el intercambio arbitral?

Nosotros siempre jugamos tranquilos, siempre tratamos de olvidarnos del árbitro, nos preocupamos más en jugar, pero cuando pasan este tipo de cosas, es normal que uno de su punto de vista porque ya los perjudicamos fuimos nosotros y el fútbol. Yo creo que si a ellos les hubiera pasado, pero como se quejaron del árbitro, ¿imagínate lo que hubiera pasado?. Es complicado porque ellos manejaron todas esas cosas y dañan el fútbol y eso es lo que más molesta.



¿Sientes que con ese 2-0 los dejó vivos el Motagua?

La moneda está en el aire todavía, mientras no juguemos el siguiente partido aquí nada está dicho y tenemos una oportunidad más y no la vamos a desaprovechar.



¿Tiene la casta este grupo para hacer esa hombrada?

Claro que sí, el equipo tiene capacidad para remontar este marcador y está en nosotros poderlo demostrar el domingo. Hay que entrar convencidos que las cosas van a salir bien y que no habrá margen de error.



Necesitan goles, pero se enfrentan a la mejor defensa.

Sí, estamos claros que para levantar la copa necesitamos tres goles. Lo importante es que el equipo está convencido que el objetivo se puede sacar, estamos fuerte mentalmente, se está consciente que estamos en deuda con nuestra gente y lo que queremos es que llegue el domingo para poder reivindicarnos y hacer la hazaña.