Diego Vazquez sobre expulsión de Jonathan Paz: "Dar un golpe a un rival se castiga con tarjeta"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin nada de presión y un poco más bromista que de costumbre, Diego Vazquez, técnico de Motagua, inició la semana hablando de los preparativos de la final ante Olimpia, el partido donde le entregarán la copa al campeón.



"Con mucha ilusión y con las ganas de hacer un buen partido, Dimos un paso importante pero faltan 90 minutos que en el fútbol es muchísimo y tenemos que ser fuertes en Tegucigalpa, somos muy fuertes ya que tenemos gol y hay que volver a demostrarlo en los 7 mil metros cuadrados" dijo.



En cuanto a la cara que mostrará el Azul Profundo, Diego Vazquez comentó que será el mismo juego ofensivo. "Sí, por algo estamos aquí, por algo pasamos la semifinal 4-1, quedamos cinco puntos arriba del rival, tenemos +17 en la diferencia de gol y vamos a intentar hacer goles como lo hemos venido haciendo siempre".



"Tenemos una ventaja importante pero la podemos ampliar, podemos hacer goles y este equipo recibe pocos goles, lo demostró en el campeonato y vamos a apostar a eso", añadió.



Agregó que "Vamos a intentarlo como siempre, hicimos en la Liga Concacaf y en Liga Nacional también".



Del monólogo que ofreció Manuel Keosseián hablando de lo que ocurrió en el primer duelo de la Final, opinó: "No vi nada de TV, estuve con mis hijos... Consumí poco de medios ayer. Hay algo que a mi me enseñaron y me encanta, yo conservo el deber de la memoria y la contradicción es humana. De repente nos indujeron y amanecimos en otro país. Me parece que la semana pasada nos satanizaron a nosotros, no nos hagamos los distraídos. No amanecimos en Holanda sino en Honduras".

"La vez pasada dije una canción de Charlie García -say no more- y esta vez les digo una de Gustavo Cerati -Cruza el amor yo cruzaré los dedos y gracias por venir-".



Lo que Olimpia considera es que la expulsión de Jonathan Paz fue lo que realmente perjudicó a los blancos e inclinó la balanza. Diego tomó esas palabras y respondió: "Muchachos, nosotros en la final pasada contra Marathón nos expulsaron un jugador (Figueroa) desde el primer tiempo y estuvimos 80 minutos peleando con uno menos y hasta llegamos a los penales. Alianza pasó a la final con dos jugadores menos, me parece que mis jugadores hicieron un gran partido, incluso pudimos hacer tres o cuatro goles. Motagua jugó muy bien aún cuando estábamos 11 contra 11, tuvimos dos ocasiones de gol clarísimas y ellos una, la de Bengtson que pasó cerca aunque fue después de la expulsión que fue clarísima. La regla dice dar o intentar dar un golpe a un rival se castiga con tarjeta entonces ¿qué querés que te cobren? esto no es landa... Creo que tácticamente no le dieron méritos al Motagua, si hubiese sido al revés le habrían dedicado muchas páginas al rival hablando de la táctica".



Le preguntamos al DT si Olimpia tiene recursos como para remontar el 2-0 en contra. "Nosotros hablamos de nosotros, hicimos un buen torneo, buen fútbol y el otro día dimos amplitud, toques, generamos situaciones de gol, faltó serenidad para dar el toque final y vamos a apostar a lo mismo, eso es lo que nos tiene aquí. La idea nuestra no la vamos a cambiar".



¿Te ves campeón el domingo?

"Visualizo imágenes positivas y sensaciones pero faltan 90 minutos, respetamos al rival y esperamos culminar festejando".



Sobre lo que dijo Manolo Keosseián de que empezó ganando el partido desde que publicó su comunicado en contra de Héctor Rodríguez, La Barbie reveló "Empezamos ganando con las situaciones de gol que generamos, luego con el gol de Rubilio y Moreira. Tuvimos dos más en el segundo tiempo la de Walter Martínez por ejemplo y la de Kevin que si se la da a Rubilio pudo haber sido gol".



Al aficionado, Diego le pidió que llegue al estadio este domingo. "Queremos que explote el Nacional, que sea una fiesta azul que nos apoye toda la gente que pueda, los necesitamos ahora más que nunca para poder terminar bien".