El príncipe Harry "no soporta ninguna crítica" sobre Meghan Markle

LONDRES, INGLATERRAS.- Meghan Markle ha estado en la mira de la prensa británica debido a su supuesta enemistad con Kate Middlenton y esta situación también ha involucrado a su esposo el príncipe Harry.



De acuerdo a la corresponsal real Emily Andrews, Harry se encuentra muy marcado por lo que vivió su madre, la princesa Diana, y no quiere que su esposa pase por lo mismo.



"No soporta ninguna crítica sobre Meghan", sostuvo Andrews.



"Enrique siente que no pudo proteger a su madre por lo que hace todo lo posible para proteger a su esposa. Es su forma de expiar su sentimiento de culpa. Es tan protector que a menudo ve críticas negativas donde no hay ninguna", continuó.

VEA: Así era la incomparable belleza de la princesa Diana de Gales



Se conoció que el príncipe Harry ha intentado defender a Meghan hasta de su propio hermano, Guillermo, quien manifestó algunas reservas sobre la exactriz cuando era novia del duque de Sussex.



Harry ha intentado proteger a su esposa desde su noviazgo y tras contraer nupcias ha quedado más en evidencia, principalmente al instalar su hogar en Windsor.