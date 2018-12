En la actualidad, Bohemian Rhapsody es oficialmente la canción más escuchada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Buenas noticias para todos los fans de Queen! La canción Bohemian Rhapsody es oficialmente la melodía más escuchada en la actualidad, de acuerdo con un comunicado de Universal Music Group.



Después de más de 40 años de su grabación, el hit y el vídeo oficial lograron superar los 1.5 billones de reproducciones a través de las distintas plataformas de streaming.



Seguramente, la película Bohemian Rhapsody, la cual estrenó a finales de este 2018 plasmó en las personas ese hermoso deseo de estar escuchando el contagioso himno.



Vea aquí el vídeo oficial de Bohemian Rhapsody:





La sorprendente noticia ha causado una lluvia de emociones entre todos los seguidores de Queen, quienes hasta la fecha siguen siendo fiel a la banda británica y, por supuesto, al memorable Freddie Mercury.



Así lo han dado a conocer en Twitter, en donde la mayoría de los fanáticos no publican sobre otro tema que no sea Bohemian Rhapsody.



Con esto, queda más que claro que, pese al paso del tiempo Bohemian Rhapsody nunca dejará de ser un éxito.





Breaking news ? Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. ? pic.twitter.com/utOYWH3S2r