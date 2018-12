Miley Cyrus reveló que su madre influyó para que volviera a fumar marihuana

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus confesó que su madre Tish la hizo recaer en el vicio de la marihuana.



Durante una entrevista para el periódico The Sun explicó: "Hemos fumado un poco juntas. De vez en cuando, ya sabes. Mi madre me hizo recaer. No creo que funcione a mi máximo potencial, de la forma más inteligente o con la capacidad de estar todo lo presente y consciente que me gustaría, al menos no cuando estoy trabajando, así que entonces no fumo".



En 2017, durante una participación en Tonight Show de Jimmy Fallon, la cantante admitió que "jamás nadie ha fumado tanto como lo hacía yo".



Miley también habló de sus atuendos atrevidos y confesó que le ayudaron a ganar confianza en sí misma.



"Las mujeres nos hemos dado cuenta de que se nos permite hacer que el sexo y la sexualidad sean divertidos. Cuando las chicas acaban haciendo que el sexo sea divertido, consiguen reclamar el poder. Es maravilloso porque el humor es lo más sexy que hay y es importante no tomarse el sexo tan en serio o convertirlo en algo de lo que no podamos hablar", comentó.

