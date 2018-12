Manuel Keosseián: "Para mí Motagua no ganó este partido"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el triunfo de 2-0 de Motagua ante Olimpia en el primer partido de la final del torneo de Apertura, Manolo Keosseián, entrenador de los albos, ofreció una conferencia de prensa muy polémica este lunes.



La expulsión de Jontahan Paz, en el primero duelo en el Estadio Nacional, fue el principal motivo de la misteriosa conferencia de prensa que anunció el Olimpia en sus redes sociales en horas de la mañana.



Manolo puso en duda el triunfo de Motagua ante su equipo. "Yo no felicito a Motagua por el triunfo, para mí no ganó Motagua", dijo muy molesto el entrenador uruguayo.



Y en relación al segundo partido del domingo 16 de diciembre, dijo que "si gana el otro partido y lo gana bien, por supuesto que lo voy a felicitar".



Manuel Keosseián, que no quiso que le realizaran preguntras en la conferencia de prensa, dijo que el árbitro, Héctor Rodríguez, pitó un juego muy presionado por lo que había hecho Motagua durante la semana. "Hablo de la presión que recibieron los árbitros, eso jugó a favor del Motagua en este partido".



Para esta semana Olimpia realizará los entrenamientos respectivos previo a la segunda final, sin embargo, el entrenador de los albos no dará más declaraciones en estos días, según lo anunció durante la conferencia.