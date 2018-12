Siete recomendaciones que debes tomar en cuenta para Navidad y Fin de Año

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchos son los incidentes que se registran en Navidad y Fin de Año, esto debido a los descuidos que se puedan tener por el corre, corre de las faenas para que la cena navideña salga a la perfección o la bienvenida de año nuevo sea inolvidable.



Así que para que todo se torne armonioso en estas anheladas fechas, te brindamos una serie de recomendaciones que debes tener en cuenta, sobre todo, para los niños y adultos mayores:



1) No a la pólvora

Evita comprar todo tipo de cohetes o material explosivo para tus hijos.



2) Sin pensarlo dos veces

Si llegara a existir una quemadura, quítale la ropa, echa abundante agua, envuélvelo en una sábana limpia y llévalo de emergencia al hospital.



3) Prudencia

Mantén precaución al momento de encender estufas de gas. Revisa que no haya fuga y primero enciende el fósforo antes de abrir la llave.



4) Restricción

Impide el acceso de los niños a la cocina durante se elaboren los alimentos para evitar quemaduras con agua caliente u otro accidente.



5) Prevención

Utiliza sin excepción, agarraderas o manoplas para manipular recipientes y objetos a alta temperatura.



6) Limitación

No permitas que los infantes jueguen con fósforos o cualquier tipo de encendedores.



7) Notificación

Al trasladar líquidos calientes de la cocina a otro lugar de la vivienda avisa en voz alta que llevas peligro entre tus manos.