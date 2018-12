Exempleada de Juan Gabriel asegura que sí está muerto

MICHOACÁN, MÉXICO.- Sonia Magaña, una exempleada de Juan Gabriel, aseguró que el cantante sí está muerto y no vivo como han dicho periodistas y el exmanager del cantante.



Magaña, en una entrevista exclusiva al programa Hoy, manifestó que las declaraciones de Joaquín Muñoz no "tienen sentido".



"Él (Juanga) no se prestaría a algo así con su público, esconderse, no, no no. No tiene sentido, como fuera de bonito que sí (estuviera vivo)", manifestó.

Vea aquí: 10 datos que no sabías de Juan Gabriel



Según relató la joven mujer ella estuvo junto al Divo de Juárez en sus últimos días aquí en la tierra.



Aseguró que le ha sido muy difícil la muerte del artista. "Recordarlo siento que no me gusta".



Asimismo, afirmó que Juan Gabriel confiaba que siempre iba a quedar vivo en los corazones de sus fanáticos a través de sus canciones.



Hace unos días, la periodista Martha Figueroa publicó una supuesta fotografía del cantante.

Mira aquí: Las fotos íntimas de Juan Gabriel