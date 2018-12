Cristiano Ronaldo afirma que "no echa de menos a Messi" y que La Juve es más humilde que el Madrid

TURÍN, ITALIA.- Cristiano Ronaldo, el exmadridista y ahora delantero de la Juventus, sorprendió al mundo deportivo al manifestar que "no echa de menos a Messi" y que quizá La Pulga "lo necesite más", ahora que "todavía está en España".



Durante una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport', el portugués dijo "No echo de menos a Messi. He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi selección... mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera algún día a Italia. Como yo, acepta el reto. Pero si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen tipo. Esta es mi nueva vida y estoy feliz".



Además, evidenció que se siente más cómodo en los vestuarios del club italiano.

"Aquí somos un equipo, en otros lugares alguien se siente más grande que los demás, pero aquí todos están en la misma línea, son humildes y quieren ganar. Si Dybala o Mandzukic no marcan, los ves felices, sonriendo. Para mí es hermoso, percibo la diferencia. Aunque en Madrid son humildes, aquí siento que lo son más. Es muy diferente a Madrid, esto es más una familia", ilustró.

