Alwyn Stockdale, el exchofer de la Reina Isabel que confesó abusos sexuales contra dos niños

LONDRES, INGLATERRA.- Alwyn Stockdale, un chofer que trabajó para la Reina Isabel en el Palacio de Buckingham entre 1972 y 1992, confesó haber abusado sexualmente de dos niños; uno fue víctima de la agresión en la casa de un familiar y el otro trabajaba en la servidumbre, según The Sun.



Según el diario británico, el hombre que falleció en 2018 a los 81 años de edad, dijo en su defensa que "la relación con uno de los niños había sido consensuada".



La Fiscalía británica recibió las denuncias en agosto y decidió presentar los cargos el 30 de noviembre, pero Stockdale murió de causas naturales.



Los presuntos delitos ocurrieron entre 1972 y 1975.

El expediente sobre el caso inició en agosto y se había decidido que el 30 de noviembre Stockdale debía ser procesado por cuatro acusaciones -dos cargos relacionados con cada niño-, pero no había sido acusado formalmente.



El hecho de que fueran necesarios 19 meses para iniciar el proceso legal causa frustración a las víctimas, que no se explican por qué demoró tanto.



La Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) emitió una declaración que manifiesta "el sospechoso ha muerto desde entonces y, por lo tanto, no se puede entablar ningún proceso legal".