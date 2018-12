Neymar viaja con sus compañeros a Belgrado para trascendental partido de "Champions"

BELRADO, SERBIA.- El astro brasileño Neymar, tocado en el aductor derecho, tomó el avión con sus compañeros este lunes en dirección a Belgrado, donde el París SG se enfrenta al Estrella Roja el martes en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.



El PSG publicó una foto del brasileño en su cuenta de Twitter en el momento de tomar el avión.



El jugador de 26 años no retomó los entrenamientos el fin de semana, al contrario de lo que esperaba su entrenador, el alemán Thomas Tuchel, que había declarado que "estará con nosotros el viernes o el domingo en el entrenamiento".



No obstante no parece estar en riesgo la participación del brasileño en el partido decisivo contra el Estrella Roja.



El PSG se clasificará a octavos de final de la Liga de Campeones si gana en Serbia. Si pierde, y si el Liverpool inglés no derrota al italiano Nápoles, el club de Neymar también estará en las eliminatorias en febrero.



Si el París SG iguala y los ingleses derrotan al Nápoles habrá un triple empate a nueve puntos entre estos equipos. En ese triangular -no se tendrían en cuenta los resultados contra el Estrella Roja- los 'Reds' quedarían en cabeza.



La formación francesa se clasificará si el Liverpool derrota a los napolitanos por más de un gol de diferencia. Por contra, quedará eliminada si el Nápoles pierde por un gol de diferencia siempre y cuando marque al menos tres goles a los ingleses (derrotas, por ejemplo, por 4-3, 5-4, 6-5)