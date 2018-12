Papá de Meghan Markle revela que la duquesa repartió marihuana en su primera boda

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los problemas entre Meghan Markle y su padre Thomas parece no tener fin. En los últimos días el papá de la Duquesa de Sussex ha hecho polémicas declaraciones sobre la primera boda de la exactriz.



Según reveló el progenitor de la esposa del príncipe Harry, Meghan repartió bolsitas que contenían marihuana a los invitados de su primera boda que se celebró en Jamaica en 2011.



"Planeó todo, hasta el más mínimo detalle", incluida la droga dijo Markle.



"Es ilegal, pero no es una gran problema en Jamaica. Es casi habitual ahí abajo. No fumo hierba y, a mi entender, tampoco Meghan", reveló.

Las últimas declaraciones del papá de la "royal" causan tensión en la quebrada relación que mantienen desde antes que la joven se casara.



Los primeros problemas entre padre e hija comenzaron cuando el exdirector de fotografía recibió dinero para que se mostrara "preparándose" para la boda de su querida hija.



Thomas no fue invitado a la boda real y fue el príncipe Carlos el que llevó hacia el altar a Meghan.