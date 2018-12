Jonathan Rougier, portero de Motagua: Es una ventaja importante pero no definitiva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un partido en el que Johnny ha tenido más tiempo libre no hay duda, lo que también le ha dado tiempo para ver en primera fila el triunfo de Motagua en la final de ida ante Olimpia.



"Sincronizamos todas las líneas. Somos un equipo que se mostró compacto, que supo manejar la pelota y que golpeó en los momentos justos", resumió desde el arco sur del Estadio Nacional, el que defendió con solvencia.



El argentino consideró que será vital que conjunto azul se muestre sólido para el partido de vuelta en todas sus áreas para conquistar el campeonaro liguero.



"Vamos a tratar de mostrar la solidez de hoy en el próximo juego para obtener el título que estamos anhelando", señaló.



Sin embargo, el guardameta dijo que pese a la ventaja el cuadro no se puede confiar.



"Es una ventaja, un paso fime pero no es definitiva. Hay que estar conscientes que el rival es de jerarquía", precisó.



En ese sentido, expresó que "no hay que desestimar la fuerza de Olimpia, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo para lograr el objetivo".



Motagua, con ventaja de 2-0 en el global chocará ante Olimpia el próximo domingo en el Estadio Nacional por la final de vuelta.