“Ralph” lidera taquilla de Estados Unidos y “Aquaman” en China

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Durante un fin de semana tranquilo en el cine, “Ralph Breaks the Internet” encabezó las taquillas de Estados Unidos y Canadá por tercer fin de semana consecutivo, mientras que la película de superhéroes “Aquaman” de DC Comics salpicó en grande los cines chinos.



Aunque sin estrenos importantes antes de Navidad, “Ralph Breaks the Internet” de Disney otra vez lideró las ventas de boletos del fin de semana recaudando aproximadamente 16,1 millones de dólares. La secuela animada ha acumulado más de 140 millones de dólares en tres semanas.



En tanto, “The Grinch” ocupó el segundo puesto con 15,2 millones de dólares en su quinto fin de semana en cartelera.



Sin embargo, el estreno más grande estuvo en China, en donde “Aquaman” de Warner Bros., debutó con 93,6 millones de dólares en venta de boletos. Eso representa un nuevo récord para un título de DC Comics en China y se coloca en cuarto lugar de todos los filmes de superhéroes.



Estimado de ingresos en taquilla del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore.



1. "Ralph Breaks the Internet”, 16,1 millones de dólares.

2. "The Grinch”, 15,2 millones

3. "Creed II”, 10,3 millones

4. "Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald”, 6,8 millones

5. "Bohemian Rhapsody”, 6 millones

6. "Instant Family”, 5,6 millones

7. "Green Book”, 3,9 millones

8. "Robin Hood”, 3,6 millones

9. "Possession of Hannah Grace”, 3,2 millones

10. "Widows”, 3,1 millones