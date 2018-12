Contaminación y condiciones inadecuadas en morgue del Hospital Escuela

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Hospital Escuela es una institución dedicada a salvar vidas. Sin embargo, así hay un descuido de años en la atención de los pacientes, igual o peor es la situación para quienes pierden la batalla por recuperar la salud y fallecen.

Las condiciones de la morgue del Hospital Escuela son precarias. El personal que labora en ese departamento se ve expuesto a la contaminación porque no cuenta con las condiciones necesarias y adecuadas de bioseguridad.

De 18 nichos que tiene la morgue, necesarios para guardar y refrigerar los cadáveres de los pacientes que mueren a causa de una enfermedad o luego de accidentes, solo cuatro están funcionando. Para que los cuerpos no se descompongan el personal no tiene más remedio que guardar varios cadáveres en un solo nicho.

Eso significa que los cuerpos pueden sufrir deformaciones al ser guardados en los espacios reducidos de los nichos y amontonarse. Por si fuera poco, la acumulación de cadáveres provoca algo aun más grave: que en el fondo de los nichos se acumulen gusanos, lo que se vuelve un foco de infección.

EL HERALDO tuvo acceso a fotografías del interior de la morgue que reflejan la grave condición de las cámaras frigoríficas donde se depositan los cadáveres.

La mayoría de los nichos están oxidados y deteriorados, tampoco refrigeran, por lo que no se pueden guardar los cuerpos.

A su vez, se conoció que el mal olor que despide esa área del hospital es fuerte. Los empleados que laboran en el departamento están expuestos a la contaminación y a desarrollar alguna enfermedad, porque muchas veces no cuentan con guantes ni con las bolsas especiales para envolver los cadáveres.

Esa situación es parte de la crisis en que se encuentra el principal centro asistencial del país.

Intervención

El Poder Ejecutivo declaró el 28 de noviembre una emergencia en el Hospital Escuela y nombró una Comisión Interventora. El objetivo de la entidad es rescatar al hospital de la crisis profunda que atraviesa en cuanto a mora quirúrgica, desabastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos, remodelación de la infraestructura de los quirófanos y otras áreas.

Las personas que tienen la misión de rescatar el HE son la doctora Suyapa Molina y el general en condición de retiro, Edilberto Ortiz, más otro miembro que se encargará de la parte administrativa que aún no se ha nombrado.



La Comisión Interventora ya lleva una semana de trabajo en el hospital y ya iniciaron los trabajos de restauración de quirófanos y la compra de medicamentos. Por su parte, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, manifestó que no tienen confianza en que la entidad transformadora resolverá los problemas de la institución y será más de lo mismo.

