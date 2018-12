En 2019 no se descartan más caravanas de hondureños buscando oportunidades en otros países  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como efecto de la caída en el crecimiento económico de Honduras durante el 2018, no se descarta que en 2019 habrán más caravanas de hondureños buscando oportunidades en otros países.



El decrecimiento en alrededor de un 1.3% (de 4.8 en 2017 a solo 3.5 este año) se traduce en mayor desempleo y mayor pobreza, analiza el doctor Claudio Salgado en entrevista con EL HERALDO.



El experto en economía cuestiona un Presupuesto General de la República que enfoca más gasto en Seguridad y Defensa y por ende reduce lo destinado para Educación y Salud.



"Las armas no generan inversión, no se pueden transformar en otros productos. Al final los aviones y los tanques no se pueden transformar en transporte de pasajeros, ni tractores para producir la tierra", ejemplifica.



Salgado considera que la macroeconomía hondureña tiene estabilidad, pero una estabilidad frágil - apunta- sustentada en el alza a la deuda pública que ya casi asciende al 50% del Producto Interno Bruto (PIB).

De 128

a 300 aumentó el número de

hondureños que migraron

de manera ilegal a los

Estados Unidos entre los

años 2017-2018.





Esto se traduce en menores oportunidades de desarrollo de fuentes de trabajo para el hondureño, lo que orilla a muchos a dejar su tierra.

En 2017, según datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho) fueron deportados 46,925 migrantes desde México y el país norteamericano, es decir diariamente unos 128 hombres, mujeres y niños que habían salido en busca del “sueño americano”.



Más allá de la masiva caravana que vimos migrar el 13 de octubre, fenómeno que se puso en el foco de la opinión pública por la cantidad de personas y la forma en que viajaban -incluyendo niños-, en 2018 al día unos 300 hondureños emigraron”, de acuerdo a registros de la

Pastoral de Movilidad Humana en Honduras.



"En el año por iniciar, Honduras deberá asumir el pago de su primer tramo de los Bonos Soberanos, que es de 500 millones de dólares, por lo que las reservas bajaran, con una reservas internacionales de 4,500 millones se verán afectadas considerablemente", considera.



El economista confió a EL HERALDO que lo único que podría mejorar en 2019 es que "el precio del café suba, cuyas divisas en 2018 no fueron buenas y repercutió en el desempleo para los hondureños". Al menos un millón de hondureños se emplean entre el cultivo y cosecha del rubro cafetero.



Adicionalmente, la crisis política que se mantiene no permite que "nadie quiera venir a invertir en el país por la percepción de inestabilidad jurídica".



Con todo esto -y pese a los mayores controles y restricciones en la frontera sur de Estados Unidos- no se descarta que las caravanas siguen registrándose pese a las pocas posibilidades de lograr pasar o conseguir el anhelado asilo ante las autoridades estadounidenses.

En las recientes semanas de los miles de hondureños que integraban la caravana, una gran cantidad han optado por retornar, mientras que otros buscan empleo para así quedarse en México.