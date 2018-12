Teletón, un milagro que se repite cada año en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los hondureños no dudaron en decir: “Todos somos Teletón, Teletón somos todos”.



La meta de 60 millones de lempiras que requiere esta noble institución para seguir extendiendo la mano a miles de personas con capacidades especiales fue superada. Las 27 horas que duró la jornada de recaudación fueron de un amor real y, sobre todo, de solidaridad. Pequeños, adultos y ancianos se sacaron uno, dos lempiras o lo que tenían a su disposición para donarlo.



Así, de granito en granito se fue llegando a la meta, que permitirá mantener la atención en los seis Centros de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) en varios departamentos del país. Desde el viernes a las 9:00 de la noche y hasta la medianoche de ayer sábado, los cómputos se fueron acercando a la cantidad proyectada. La transmisión televisiva y radial así como los medios digitales e impresos fueron el motor para despertar el sentimiento solidario de los hondureños.

El evento tuvo su epicentro en el gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel, de la capital, donde los artistas nacionales e internacionales apoyaron con su talento en el escenario.



La belleza y energía de la costarricense radicada en México, Maribel Guardia, elevaron los ánimos de los hondureños que todavía no habían hecho su aporte.



“La Teletón de Honduras ha sido un ejemplo para las de otros países, así que a donar”, exhortó en su segunda presentación, luciendo un tallado traje negro.

Julián Figueroa, hijo de la guapa artista de 59 años, y Pablo Montero también dijeron “aquí estamos” con grandes temas de la música mexicana.



Los artistas nacionales también subieron al escenario, entre ellos Shirley Paz, con su tema “Así te amo yo Honduras”. El chiquitín Víctor Reyes, con su talento y fuertes ánimos, mandó el mensaje de que “todos somos Teletón”.



Durante las 27 horas de alegría y hermandad, los niños disfrutaron de los espectáculos infantiles, como el de Bipper y sus amigos, que se robaron los aplausos.



Caravanas

Las caravanas del amor salieron desde las 6:00 de la mañana a todos los departamentos de Honduras, donde los voluntarios -bien identificados- fueron a tocar las puertas y los corazones de las personas.



En horas de la mañana, el cómputo sumaba seis millones de lempiras y el llamado seguía siendo el de meterse la mano al bolsillo y aportar para alcanzar la meta .



A medida pasaban las horas, en las calles de Honduras se abrían los corazones y en las personas con discapacidad se dibujaba una sonrisa.



Ellos sabían que con el aporte de cada ciudadano la esperanza de tener mejores condiciones de vida se acrecentaba. Los milagros que hace la Fundación Teletón se manifestaron en los casos símbolo de este año, algunos pacientes llegaron paralíticos o sin poder hablar y ahora son niños y hombres que se valen por sí solos.



Ashley García pidió que le ayudaran a caminar, Libny Espinal es un testimonio de tenacidad y el pequeñito Fernando David Rodríguez demostró que una discapacidad no vence al ser humano.



Mientras que Jairón Matamoros dijo que no hay barreras que no se puedan superar con la ayuda de Teletón y Rafael Panameño, ya recuperado, aseguró que está listo para trabajar y ser el sustento de su familia. Las empresas, grandes y pequeñas, fueron haciendo sus donativos en el transcurso del día y de la noche, que con apoyo de los colaboradores y ejecutivos llevaron 10,000 o 100,000 y hasta 800,000 lempiras.



Otras empresas por medio de sus campañas comerciales y en los bancos hicieron sus aportes ya que la misión era superar la meta. En las calles de todo el país, la gente detenía su marcha y con entusiasmo se sacaba el dinero para depositarlo en los botellones.



Afuera del Instituto Salesiano San Miguel se vivía un ambiente de algarabía, con música, juegos, comida y campañas de donación. Instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas (FF AA), el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña y otras entidades de socorro estaban prestas para atender cualquier emergencia.

A las 5:00 de la tarde, las caravanas del amor estaban regresando a los diferentes CRIT con los botellones llenos de dinero. Minutos antes de las 6:00 de la tarde se hizo otro cómputo con la cifra de 16,321,432 lempiras, de a poco se iban acercando a la meta.



Las instituciones bancarias no pararon de solicitar el apoyo de sus clientes, las empresas de servicios, comerciales y las instituciones de gobierno ayudaron a superar la meta de 60 millones de lempiras.



En medio de la alegría, los jugadores de los clubes deportivos Olimpia y Motagua llegaron juntos a donar 100,000 lempiras cada uno. Además hubo aportaciones anónimas.



La alegría de ayudar se manifestó en otra histórica campaña que por 31 años, es decir, desde 1987 ha venido ayudando a miles de hondureños.



Y así, con la participación de muchos hondureños, se logró garantizar las terapias y atención de calidad para los pacientes, que son el testimonio vivo de todo lo que hace la Fundación Teletón.