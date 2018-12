Corazones que luchan por rehabilitarse

Ricardo Felipe Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con tan solo seis años de edad, Sofía Valentina Espinoza lucha a diario para salir adelante y recuperarse.

En el momento del parto, la menor sufrió parálisis cerebral infantil, lo que influyó severamente en su desarrollo. “El proceso del embarazo estuvo bien, solo fue al momento de que la niña naciera, tuvo un retraso”, expresó su madre Jacky Fernández. La señora cuestionó que en el Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se tardaron en sacarle a la bebé y nació morada porque se estaba asfixiando.

La niña no sostiene firme su cabeza, no tiene fuerza en el cuello, por lo que se va para los lados, no se puede sentar, no camina y no puede hablar.

Sofía comenzó a asistir a sus terapias en la Fundación Teletón desde hace dos años y pese a su condición ha tenido un avance significativo.

“Mi niña ha avanzado bastante, en la forma que ella agarra las cosas, al momento de sentarse el cuellito lo ha mejorado, antes de traerla tenía entre un 50 y 60% de que a ella se le iba el cuello para un lado, ya le falta poco para que sostenga el cuello”, comentó su madre con esperanza.

Agregó que tiene la fe de que en la Teletón su niña va a lograr caminar y que va a poder decir palabras por sí misma. Por el momento solo dice monosílabos para referirse a sus padres y a su terapista. “Ella pasa jugando, pasa en su sillita, mira sus videos que le enseñan aquí en la Teletón, ella mira televisión, bien sabe lo que le gusta y lo que no”, aseguró.

Sofía recibe terapias de lenguaje, hidroterapia en la piscina, rehabilitación física y terapia ocupacional para que pueda mover sus brazos y manos. “La Teletón significa ayuda para los niños, uno no tiene los recursos para asistir a una institución privada y aquí en Teletón obtenemos la ayuda”, expresó.