Atlético Pinares se convierte en el tercer clasificado a las semifinales de la Liga de Ascenso  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS .- El Club Atlético Pinares se convirtió en el tercer clasificado a las semifinales de Torneo Apertura de la Liga de Ascenso al eliminar en la tanda de penales al Parrillas One.



Tras el resultado negativo que habían obtenido en casa, en el que empataron a un gol con los parrilleros, los futbolistas del Pinares llegaron a esta ciudad conscientes de la dificultad que implicaba conseguir el pase ante los que eran favoritos para avanzar.



En un encuentro muy disputado, ambos equipos se entregaron de principio a fin para imponerse en la cancha. A lo largo de los 90 minutos del partido regular persistió el 1-1 con que finalizó el encuentro.



Los locales tuvieron la oportunidad de sentenciar la llave en los últimos minutos pero el arquero santabarbarense se agrandó en su marco y tapó un penal.



Tras no mover los cartones en el alargue, todo se definió en la fatídica tanda de penaltis en la que los aciertos del guardameta visitante fueron la clave para que Pinares lograra la hombrada y obtuviera el boleto entre los cuatro últimos.



Sin duda alguna que su máxima figura fue Fernando Henríquez, el portero de apenas 17 años que apodan "Conejo", quien atajó un total de tres disparos desde los 11 metros más el que tapó al término del segundo tiempo.



Con este resultado, Atlético Pinares se une a la Real Sociedad y a Gimnástico que pelearán para estar en la final a la espera de lo que suceda en el último cruce que tendrán San Juan y Comayagua este domingo y que cuenta con un global de 0-3 a favor de los visitantes.



Para el conjunto presidido por Luis Girón se convierte en otro fracaso debido a la alta inversión que se hace en Parrillas One, ya que cuenta con un plantel experimentado y que incluye a varios futbolistas con experiencia en Liga Nacional.