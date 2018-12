Así luce Murtaza, el niño afgano fan de Messi que tuvo que salir de Kabul por amenazas

KABUL, AFGANISTÁN. -Un niño afgano que saltó a la fama después de ser fotografiado portando una camiseta de Lionel Messi hecha con bolsas de plástico, se vio obligado a huir con su familia de la capital de Afganistán después de que el Talibán y otros grupos criminales amenazaron con asesinarlo o secuestrarlo.



Desde que se convirtió en una sensación de internet, Murtaza —ahora de 7 años y seguidor del astro argentino del Barcelona— no ha podido asistir a la escuela y ahora vive junto con su familia en una habitación sin calefacción en Kabul, relató la madre del menor Shafiqa Ahmedi.



Señaló que Murtaza ha enfermado debido al frío y la humedad.



“Siempre tiene frío”, comentó el viernes. Las temperaturas en Kabul rondan los 11 grados Celsius (52 Fahrenheit) durante el día.



La fotografía de Murtaza con su playera de Messi hecha de plástico mientras jugaba al fútbol se hizo viral en redes sociales hace dos años. Conoció a su ídolo en diciembre del año pasado.



Pero su popularidad se ha vuelto una pesadilla para Murtaza y su familia.

“Quisiera que Murtaza nunca se hubiera hecho famoso”, dijo a The Associated Press. “Nos ha creado un gran problema, a nosotros y a él. Durante los últimos dos años no lo he podido enviar a la escuela. Desearía que nada de esto hubiera pasado”.



Los criminales han amenazado con secuestrar a Murtaza después de exigir dinero, asumiendo que su breve momento de fama le otorgó beneficios económicos. El Talibán detuvo autobuses escolares locales para preguntar si alguien conocía a Murtaza. También ellos vieron las fotografías del niño durante su encuentro con Messi en Catar, donde su ídolo le entregó una camiseta autografiada.



En noviembre, cuando combatientes del Talibán lanzaron ataques en su distrito de Joguri, en la violenta provincia de Ghazni, la familia huyó hacia una Bamiyan, una provincia relativamente segura en el centro del país.



Pero las amenazas continuaron.

El pequeño ama sus camisas con el autógrafo de Messi.







La mudanza a Kabul hace tres semanas ha sido dolorosa. Murtaza es el menor de cinco hijos y la familia paga un equivalente de cerca de 90 dólares al mes por una habitación en el vecindario de Afshar, en el noroeste de la capital.



El tío de Murtaza, Asif Ahmedi, dijo que la familia ha recibido al menos 10 cartas y varias llamadas telefónicas de distintos grupos delictivos, en las que amenazan con matar o secuestrar al niño si no les entregan dinero.



“Todos creen que porque se hizo famoso ahora tenemos mucho dinero, pero somos gente pobre”, declaró. “Los delincuentes de esta zona dicen: ‘Tienen mucho dinero de Messi y deben darnos el dinero o vamos a secuestrar a su hijo’”.