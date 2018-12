Liga Nacional define calendario para el Torneo Clausura 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Liga Nacional de Honduras definió el calendario del Torneo Clausura 2019, en el cual no hubo muchas variantes con respecto al calendario utilizado en el Torneo Apertura 2018.



Los partidos de las dos vueltas quedaron definidos. Sólo hace falta que los equipos confirmen las horas, los días y las sedes dónde jugarán sus 18 juegos respectivos. Para ello tendrán hasta el próximo martes para entregar sus calendarios.



El calendario es básicamente el mismo que se ha utilizado en los últimos 12 años, en donde lo único que ha variado son los partidos de la primera fecha.



En el evento estuvo presente el Ingeniero Salvador Nasralla, quién ha sido uno de los que más ha criticado a los directivos de la Liga por no reformar el calendario que se encuentra obsoleto y que se ha estado utilizando por muchos años.



Sin embargo, la presencia de Nasralla no tuvo ninguna influencia, ya que el calendario quedó tal y como estaba el del torneo que está por finalizar.



Como siempre, los juegos de los clásicos entre Motagua Vs Olimpia y Real España Vs Marathón, quedaron pactados para la fecha 5, como se han venido jugando en los últimos torneos.



También los clásicos regionales, Marathón - Olimpia y Motagua - Real España quedaron establecidos para la fecha 3, mismo como pasó en el Apertura 2018.

En la primera fecha, Olimpia debutará en la ceiba frente al Vida, Motagua recibirá en la capital al Honduras del Progreso, Platense jugará en el Puerto ante Real de Minas, Juticalpa jugará ante Real España en las Pampas y Marathón cerrará la primera jornada ante UPNFM.