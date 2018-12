Diego Vazquez: "Ahora que hablamos del árbitro todos se rasgan las vestiduras"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Motagua que dirige Diego Vazquez realizó este viernes el último entrenamiento de la semana, donde conversó con la prensa deportiva sobre la final ante Olimpia.



Respecto al primer partido del domingo, Diego mencionó: "Son dos finales, cada segundo va a marcar la pauta para ser campeones, esperemos que podamos culminar con éxito", dijo el estratega.



El entrenador de los azules no quiso entrar en muchos detalles sobre la asignación del árbitro Héctor Rodríguez: "Me parece que tenemos derecho a hacerlo, en la fecha 17 todos los programas hablaron del árbitro y ahora que lo hacemos nosotros se rasgan las vestiduras".



Diego también increpó a los medios que no hay que hacer periodismo partidario y ser más imparciales a la hora de tratar un tema: "No quiero hablar más detalles, el comunicado está muy claro con la petición que hemos hecho".



Sobre la polémica con Henry Figueroa: "Ya respondí, tenemos 27 jugadores todos están disponibles entrenamos duro durante la semana".



Durante algunos minutos que se le permitió a la prensa presenciar el entrenamiento de este martes, donde solo pudimos observar trabajos tácticos y posteriormente una charla motivacional con el psicólogo, Luis Francisco Cadavid dijo que van a reclamar lo que les pertenece en la gran final contra Olimpia.