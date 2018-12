Fiscalía de España investigará a Shakira por fraude fiscal

MADRID, ESPAÑA.- La estrella colombiana Shakira será investigada por la Fiscalía de Barcelona por un supuesto fraude al fisco español de 14,5 millones de euros (16,5 millones de dólares), una acusación que la cantante niega rotundamente, afirmó el viernes el diario El País.



Según este medio, la Agencia Tributaria cerró su investigación sobre las cuentas de Shakira y deberá afrontar una causa penal tras concluir que entre 2012 y 2014 defraudó presuntamente 14,5 millones de euros a Hacienda con los impuestos de la renta (IRPF) y patrimonio.

Un portavoz de la Fiscalía española se limitó a indicar que "no hay ninguna acción tomada" y que el caso aún "está en estudio".



Según la Fiscalía, la Agencia Tributaria acusa a Shakira de no haber pagado sus impuestos en España entre 2011 y 2014 cuando ya vivía en este país. Sin embargo, las investigaciones que realizará la Fiscalía conciernen solo el periodo 2012-2014, los hechos ocurridos en 2011 ya prescribieron.



Oficialmente en pareja desde 2011 con el defensor del FC Barcelona Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, la cantante de 41 años, trasladó oficialmente su residencia fiscal a España en 2015.



Antes tenía su residencia fiscal en Bahamas.

Pero un portavoz de la Fiscalía de Barcelona había dicho en febrero, que eso no "correspondía a la realidad", su compañero y sus niños estaban en Barcelona.



Los abogados de Shakira insisten en el hecho de que la parte más grande de su remuneración hasta 2014 fue gracias a sus giras internacionales y que no vivía más de seis meses por año en España, que es la condición para ser residente fiscal en el país.