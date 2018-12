La reacción de José Carlos Zamora tras ser declarado culpable de encubrimiento en el crimen de Carlos Collier

El joven no contuvo las lágrimas tras escuchar la sentencia de los jueces. Fotos David Romero| EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- José Carlos Zamora Mejía, declarado culpable del delito de encubrimiento en el crimen del universitario Carlos Collier Núñez, de 20 años, rompió en llanto tras escuchar la sentencia condenatoria de la Sala II del Tribunal.



El joven, a quien se le había dictado prisión preventiva en octubre de 2017, no pudo contener las lágrimas y rápidamente fue abrazado por su abogada defensora y sus familiares, quienes con pañuelos y caricias trataban de consolarlo.



Zamora permaneció prófugo de la justicia, pero luego se entregó voluntariamente. Después de acudir a los tribunales fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara.

Pena Por el delito de encubrimiento el Código Penal estable una pena de tres a cinco años en la cárcel.



El pasado 20 de octubre de 2018, durante el desarrollo del juicio orla y público que seguían los imputados, Tatiana Núñez, mamá de Collier, sorprendió a los presentes al acercarse y abrazar a Zamora.



Ese día ella relató a EL HERALDO que su "corazón estaba dormido, pero despertó". "Verlo a él me hizo recordar cómo era Carlitos, no es un niño que conocí ayer, es un niño que yo vi crecer", dijo.



Este viernes la reacción de Tatiana Núñez fue diferente. Tras oír que Zamora al igual que James Alexander O'connor Márquez, José Carlos Zamora Mejía, Elías Taufic Chain Alvarado y Olga Marina López Ferrufino solo fueron hallados culpables de encubrimiento manifestó que "espera que se haga justicia".



"Me siento muy mal porque les dieron encubrimiento. Es una pena mínima para todo lo que hicieron", dijo muy molesta.