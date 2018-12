Ramón Maradiaga sobre la Selección de Fútbol Honduras: Aquí andan buscando un técnico que venda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ramón Maradiaga es uno de los referentes del fútbol de Honduras a cualquier nivel que se le vea. Varias estrellas casi inalcanzables en su mandato en la Selección de Fútbol de Honduras se gestaron, por lo tanto, tiene una llave para hablar con autoridad moral de la H.



Segunda parte de esta charla exclusiva entre EL HERALDO y el Primitivo Maradiaga, ahora enfocados en la Selección de Honduras.



¿Con la Selección de Honduras nunca pasó algo similar a los amaños salvadoreños?

No, no... lo que se dice siempre es lo que pasó con Trinidad y Tobago, cuando el más glorificado hubiese sido yo, pues hubiese ido a un Mundial como jugador y técnico. Tengo tan presente las palabras de don Lisandro Flores Guillén cuando me dijo luego que le ganamos a Estados Unidos 3-2 en washington: "Profe, usted no se imagina si nosotros logramos ir a la Copa del Mundo, vamos a ser los reyes del fútbol y vamos a poder cambiar toda esta estructura y le damos vuelta al fútbol de Honduras".

Esas palabras calaron porque era algo que yo también anhelaba, pero se truncaron cuando perdimos con Trinidad y Tobago. Por eso le digo, que ni un centavo más o menos me hubiese dado el honor de decir que fui a dos mundiales como futbolista y entrenador. Y si hubiésemos ido a ese Mundial del 2002 quién me hubiese quitado de poder estar en la del 2006, 2010 y 2014...

La gente no lo piensa, pero yo sí, hubiese eternizado en la federación, pero lo que no es para uno, no lo es. Lo que me faltó fue eso, porque ganamos plata en los Panamericanos, tercer lugar en la Copa América, ganamos el Preolímpico, tuvimos una actuación digna sin llevar mayores en los Olímpicos de Sydney. Muchos dicen que yo tuve la mejor generación, a mi me tocó formarla. ¿Quién creía en Maynor Suazo, en Dani Turcios, Noel Valladares, Iván Guerrero, Rambo de León, Francisco Pavón, Júnior Izaguirre?



¿Cómo hizo?

En los microciclos les enseñaba a jugar y a competir, porque ahora es fácil, solo van a participar. Vamos a una Copa del Mundo, ¿pero a qué vamos? Y hablo de todas las categorías. Somos los equipos más limitados técnicamente y aveces, goleados.

Por parte de los dirigentes de la federación de fútbol, Pinto hubiese seguido, pero como él no quiso... Y yo que tuve la Copa América, una buena Copa Oro y perdí ese partido ante Trinidad y adiós. Y los tres partidos que perdí en casa, Estados Unidos, Costa Rica y Trinidad hubo factores externos que perjudicaron.

Yo en la Selección de Honduras no tuve la protección de los técnicos de ahora, de los tres (Pinto, Suárez Rueda), nunca la tuve. ¿Acaso con Pinto entraban los periodistas en el hotel de la selección? Y cuando impusimos nosotros esa ley, se nos fueron encima y pasó lo de Ricardo Angeles (QEPD). Éramos una selección que se medía en cualquier lado contra cualquier rival.







¿Por qué no se fue al Mundial de Rusia?

Se fallaron en muchas cosas, en primera instancia, aquí están buscando un técnico que venda, que entusiasme y ese no es el que va hacer ganar una selección. Ejemplo, Costa Rica trajo a Maturana y en dos veces le gané en San José en Uncaf, me ha tocado enfrentar técnicos como Zagalo, Scolari y eso que yo no soy un producto que venda y que llame la atención para los patrocinadores, pero no miran la capacidad de las personas.

No hay que discutir que Pinto era un técnico con méritos sobrados por lo que hizo con Costa Rica en el Mundial, pero totalmente diferente con los conceptos de juego a lo que él está acostumbrado a lo que tenemos aquí. En su momento se lo dije, pero el buscó más proteger su imagen que dejar algo para adelante.

Él tenia una ventaja de la que tuve yo, tuvo una generación que participó en Brasil en los Juegos Olímpicos y pudo darle seguimiento para hacerles competir. Otra ventaja, tenía jugadores con dos o tres mundiales, Noel, Emilio, Beckeles, Maynor, Claros, Alfredo, Costly, con una experiencia premundialista y mundialista y yo se lo dije en San Pedro Sula, 'usted tiene que empujar jugadores como Bryan Acosta, Marcelo Pereira, Allan Vargas, Jhow Benavidez, Elis, Quioto, Eddie y Lozano'. Pero si eso hubiese pasado a un técnico nacional, lo hubiesen cesado, pero como era alguien que tenía una imagen y no se la querían dañar.



¿Si fuese presidente de la Fenafuth sería un técnico nacional?

Sí apostaría, pero no doy nombres. Aquí se dan con la piedra en los dientes que hay que consumir lo hecho en casa.

Esto es lo que está pasando para el Mundial de Qatar, buscando quién es el técnico que pueda vender y no al que pueda venir a competir. Me dijo un directivo de la federación, después de Chelato, solo vos sos el único técnico y yo le pude haber dicho, 'deme el puesto entonces' pero no soy de los que se anda ofreciendo. Andan buscando a alguien que les hable bonito, que les venda y no que dé resultados.



¿Le han llamado alguna vez de la Fenafuth para asesorar?

No, ni la espero.



¿Cree que no va volver a tener otra oportunidad en la Fenafuth?

No sé, pero en cualquier situación, no creo que me van a llamar.



¿Qué dejó la escuela colombiana?

De los técnicos no miro algún beneficio, cuántos jugadores han salido, pero están regresando, qué tipo de preparación se les ha dado, no tenían un equipo y que se empeñaban de no jugar bonito sino jugar bien. Todo era pelotazo largo. ¿Qué tipo de modelo de juego tuvimos? No lo identificamos. Hemos perdido la identidad de juego que teníamos nosotros.

A nosotros nos decía el profesor Uclés, vamos a erradicar esa llamada garra catracha, que era pegar y que uno esté defendiéndose en la meta. Y nosotros en esa época, quién creía en (Roberto) Macho Figueroa, (Javier) Toledo, (Jaime) Villegas, daba gusto verlos jugar, teníamos velocidad con Tecate (Prudencio Norales), Jimmy (Beyli), y fuerza con (Domingo) Drummond (QEPD), de Azulejo (Fernando Bulnes), teníamos un estilo de juego, no fuimos a defendernos a España. Todo eso se ha perdido, aquí se juega a no perder.



¿Le gustó la Selección Nacional ante Panamá y Chile?

No. Panamá fue mejor con nosotros, apelamos al pelotazo, habiendo jugadores con capacidad para maniobrar, pero no se hizo.





¿Mira una buena generación para ir a Qatar?

Sí hay una buena generación, esa de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, y jugadores que pueden ir creciendo tanto del torneo de Liga como rescatando de selecciones menores.

Estos dos partidos amistosos debieron haber servido para buscar jugadores que pueden echar mano el día de mañana, hay que buscar alternativas. Me gustaron jugadores como Bryan Acosta, Elis puede ser otro tipo de jugador, pero no lo han trabajado, y otros jugadores que debieron estar como Kevin Arriaga, Kevin López, Rubilio Castillo, Marcelo Pereira, Allan Vargas, Ovidio Lanza, Iván López, Marvin Cálix, Getsel Montes, son jugadores de futuro.



¿Sus tres mejores momentos en el fútbol?

La primera, como futbolista, los dos mundiales, la de Túnez juvenil (1977) y España 82. Y jugar en Tenerife. Como entrenador, los títulos con Motagua, los Olímpicos 2000 y la Copa América 2001.



¿Cuando ve estos videos no le dan ganas de llorar?

No, hasta ahi no llego.



¿Pero ha llorado por fútbol?

El día que perdimos con Trinidad, de ahí no. Porque pensé en la gente, en la frustración, se tenía preparado todo una fiesta, que no fuimos capaces de darles esa alegría.