Ramón Maradiaga rompe el silencio tras sanción de FIFA: estoy convencido que yo no hice nada malo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Puntual a la cita llegó el entrenador hondureño Ramón Enrique Maradiaga a tomarse un té con EL HERALDO en Café Índigo. Fue una charla larga, amena y muy sincera. Así como es Primi, muy directo...



En esta primera parte, hablamos sobre la sanción de FIFA por no denunciar un intento de amaños de partidos en El Salvador.



¿Qué tal su faceta de comentarista?

Es un proyecto que tenía cuando estaba retirándome como futbolista, dedicarme a comentarista de fútbol y me salió lo del entrenador y me dediqué en mi carrera. El estar en el medio y el recorrido me da facilidad de poder expresarme, pero prefiero el terreno de juego que estar analizando. Pero sí me encanta hacerlo y fue gracias a la oportunidad de Marlon Mejía, el gerente Daniel Mejía y la gestión de Raúl Valladares más el empuje del doctor Jimmy Arturo Rodríguez.



¿Cómo cataloga este 2018 que está por terminar?

Bien, no hay mal que pr bien no venga, después de la dificultad de la sanción de FIFA, uno se dio cuenta de quiénes son sus amigos. Mencioné a estas cuatro personas de la televisión, más Javier Atala, a Elías Burbara y amigos cercanos como Pecho (Héctor Zelaya), (Efraín Fayito) Gutiérrez, son contados por mis dedos, desde el momento que me notificaron de la sanción, pero que esto me ha fortalecido. También quiero agradecer a mi familia, mis hermanos que viven en Estados Unidos que se pusierom a la orden y otra personas que me han ayudado a sobrellevar este mal momento. No puedo decir que he estado mal, tampoco que estoy cómodo pues he estado ligado 40 y pico de años al fútbol, y tener este paro, perjudica en todos los aspectos. Pero ni me quejo, ni me lamento y Dios sabrá los planes para mi más adelante.



¿Pero sí le ha dolido lógicamente?

Totalmente pues tenía un proyecto con Juticalpa, yo lo había visualizado y solo faltaba compartirlo con los dirigentes.





¿Y ha sentido el apoyo dela gente o no?

Sí, mucha gente me ha dado su apoyo y me halaga, me he sentido respaldado y eso es invaluable, me piden que esté en un equipo o que vuelva a la Selección de Fútbol de Honduras. Cuando me he reunido con Gutiérrez, (Juan Cruz) Murillo, Pecho, hablamos que no hemos ganado dinero pero sí el reconocimiento de todo un país. Estuve en San Diego hace poco dando unas charlas a jóvenes y la gente reconociendo mi trabajo, eso no tiene precio, yo puedo andar con la frente en alto por cualquier lado.



¿El recurso de amparo fue rechazado?

Sí, porque se presentaron los mismos argumentos cuando se dio la primera instancia de defensa, yo expresé que no tuve nada que ver, que yo confiaba en mis jugadores que iban a rechazar esa propuesta sobre un premio extra y luego se da una segunda instancia del Tas-Cas que ahí tengo el favor del abogado Héctor Maldonado para contactarme con gente de Europa para hacer la apelación a este tribunal y ahi se hizo la defensa donde contacté con mis testigos que fue el cuerpo técnico como Gilberto (Yearwood) y Luis Giribaldi. Estoy a la espera, me dijeron que podría llevar dos o tres meses y me toca esperar la resolución de mi caso. Estoy esperanzado de que se pueda reducir el castigo o suspenderlo totalmente, estoy convencido que yo no hice nada malo.



¿Se arrepiente de no haber informado sobre esa reunión?

Sí, me arrepiento de no haber informado a la federación del acercamiento de esta gente. De la reunión, los jugadores la dieron a conocer en conferencia de prensa. Lamento no haber sido asertivo e informar, pero yo le dije a la gente de la FIFA, que en ese momento no tenía buena relación con los dirigentes de la federación salvadoreña. Sí acepto mi error, que no debí haber permitido esa reunión, pero era una reunión inevitable, ya sea vía teléfono, en el lobby, de cualquier manera se iba a realizar.





¿Con esta inhabilitación, cualquiera pensaría que ya se retiró o lo retiraron?

Pues con la de la apelación, tengo esa esperanza de poder volver a las canchas. Trataré de rebuscarme de donde puedo hacerme de la parte económica para poder cumplir mis compromisos. Pues por todo lo que he pagado, prácticamente he pagado casi la multa, he pagado 17 mil dólares, se me están yendo los ahorros, pero confío en Dios que las cosas serán diferentes a la espera de la resolución.



¿Siente que ha sido algo injusto?

Toda mi vida ha sido fútbol, en ningún instante de mi carrera había sucedido algo de esto, mi pasión es el fútbol y por un centavo más o un centavo menos no voy a perjudicar lo que he amado toda mi vida, siempre he insistido que los partidos se ganan en la cancha, yo he sido contrario a hacer ofrecimientos antes de un partido. Con esos principios y valores fui educado y se lo dije al de FIFA, puede preguntar a los dirigentes salvadoreños, guatemaltecos o de mi país, yo estoy tranquilo y sé que en mi carrera no me pueden señalar de algo deshonesto.