Meghan Markle es tildada de trepadora por un periodista británico

LONDRES, INGLATERRA.- La duquesa de Sussex, Meghan Markle, parece estarse convirtiendo en el blanco de las polémicas.



Tras conocerse que la esposa del príncipe Harry tiene muy mala actitud hacia sus sirvientes, o al menos de eso la han señalado, ahora un periodista británico asegura que la exactriz es una trepadora.



Las polémicas declaraciones fueron vertidas por Piers Morgan, famoso periodista británico, que dice haber sido amigo de Meghan hasta el día que esta conoció a Harry.



"La última vez que la vi fue cuando se dirigía a la cena donde conoció al príncipe, después de eso me hizo el “ghosting”, es decir me dejaba en visto mis mensajes", publica Univisión.



La columna de opinión de Morgan, exeditor de diarios como The Sun, News of the World y el Daily Mirror, califica a Meghan Markle como una despiadada actriz y trepadora social que encontró el papel de su vida y está determinada a ordeñar todo lo que pueda.



La duquesa de Sussex por el momento no ha reaccionado ante la columna y seguramente la Casa Real no se lo permitirá.

