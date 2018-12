Héctor Vargas asegura su continuidad con Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El técnico Héctor Vargas confirmó este jueves que continuará bajo las riendas de Marathón, luego de especularse que el argentino podría salir de los verdolagas tras quedar eliminado en los repechajes de la Liga Nacional ante Real España.



"Quiero quedarme más tiempo en Marathón porque me han tratado bien, porque también tengo contrato por un año más, pero también sabemos que los contratos se terminan cuando perdés cuatro partidos seguidos o hasta que te queras ir", resaltó el profe Vargas.



El León de Formosa, también informó que ha tenido ofertas de dos equipos de la Liga, pero no quiso revelar quiénes están interesados en su trabajo.



"Me han estado hablando, pero yo les dije que quería resolver mi situación con Marathón. Todavía no he hablado la parte ecónomica con la directiva, simplemente quiero saber si estoy haciendo bien las cosas acá, que lo voy a hablar con el presidente, sino me iría a otro lado porque yo necesito trabajar en esto porque también sostengo a mi familia y no puedo estar tres meses sin cobrar y no hay espera, uno tiene gastos", dijo.



Debido a que al cuerpo técnico y jugadores les adeudan tres mese de salarios, el profe Vargas no descarta que si su situación en Marathón no mejora, estaría dispuesto a dirigir otro equipo de la Liga.



"Sino se resuelve el tema con el presidente sin ninguna duda que voy a comenzar a hablar con los otros dos equipos que me han hablado. No puedo dar nombres de los equipos porque quedaría fuera de lugar el tema de lo que realmente se habló, no puedo especular con eso".



Sin embargo, Héctor Vargas aseguró que seguirá bajo el mando del Monstruo Verde para la próxima temporada, por lo que será quien dirija a Marathón en la Liga de Campeones de Concacaf.



"Por ahora estoy en Marathón y veremos si el próximo torneo podemos hacer las cosas lo mejor posible. Estoy seguro de seguir aquí, ya le dí mi palabra al presidente y él también me dio su palabra de que estará más pendiente del equipo, ahora vamos a pelear de nuevo como lo hicimos el torneo anterior", cerró diciendo.