Carlos Prono sobre Olimpia: "En esa época habían jugadores de muchísima jerarquía"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El histórico exportero del Olimpia, Carlos Enrique Prono, habló en exclusiva con EL HERALDO, sobre la gran final del torneo de Apertura 2018-2019.



Conocido por muchos seguidores olimpistas debido a su larga y exitosa trayectoria con los leones, el ahora comentarista habló sobre las posibilidades que tiene Olimpia al enfrentar a Motagua, un rival que le ha hecho mucho daño en instancias finales.



¿Qué diferencia al Olimpia del que usted jugó en los 90's?

Con todo respeto para los muchachos de ahora, eran jugadores de muchísima jerarquía, más arraigados a la camiseta del club, no quiero decir que los que están ahora no sientan la camiseta, pero el sentido de pertenencia de aquella época era lo que se miraba.



¿Los fichajes que hacía Olimpia tenían más peso?

Habían buenos jugadores que no hacían falta que se contratara, por ejemplo tenías un Nerlin Membreno, Rudy Willians, Flaco Pineda, Nahún Espinoza, Wilmer Velásquez y los que venían generalmente jugaban en primera división y no como ahora que juegan en segunda o tercera; el margen de error con los fichajes es mayor obviamente.



¿Este Olimpia tiene posibilidades de quedar campeón contra Motagua?

Le pongo 50/50, en el campeonato se mantuvo primero en todo el torneo e incluso invicto hasta que llega Manolo.



¿Está jugando feo Olimpia?

Yo no diría que feo, más bien te saca el resultado como sea. Tanto Nahún Espinoza como Manuel Keosseián, no han mostrado un buen fútbol con el equipo. Para Olimpia, en estos momentos, es más sacar el resultado... el jugar bien y tener más jerarquía pasó a un segundo plano.



¿Qué pasa entonces con el buen fútbol?

Cada vez se hace más evidente que para Olimpia lo importante es ganar sin poner el 'cómo lo haces'.



¿El estilo de juego de Manuel Keosseián es el que le conviene a Olimpia?

Es un técnico muy ganador, por ejemplo lo demostró con Marathón, algunos equipos centroamericanos y Uruguay.

