Marco "Nono" Orellana: De todo lo que hago, lo que más me gusta es el teatro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "¿A quién preferís, a Fernando Varela o Carlos Acosta?" fue una de las preguntas que puso en aprietos a Marco Orellana, bueno, "Nono" para los amigos, pero de la que salió bien librado gracias a su gran sentido del humor.

"Es que los dos son tan inútiles. Dejame pensar quién me estorbaría menos", dijo mientras acomodaba su sombrero negro y frotaba sus manos.

"Creo que elijo a Carlos Acosta", respondió el integrante de Los Bohemios entre risas, claro, esa confesión estará a salvo entre las cuatro paredes de una pequeña sala en la Redacción de EL HERALDO y jamás llegará a oídos de sus compañeros de trabajo en "La hora de despertarte".

"Es que Carlos le entiende más al wifi y sabe cómo conectar las cosas", justificó su elección riendo. Definitivamente algo esencial en estos tiempos y por el que elegís a un amigo.

"Nono", apodo que debe a su sobrina Alejandra, al igual que las regalías de este, se confesó con nosotros sobre varios temas polémicos en su vida.

Iniciamos la entrevista curiosos por saber cómo surgió la idea de formar el grupo Los Bohemios. Su respuesta realmente nos sorprendió.

Por la gavilla. Éramos amigos que nos gustaba lo mismo, escribir y cambiar la letra a las canciones. Nos juntamos cuando estábamos en segundo curso con Jorge, Yambé.

Pero lo que en realidad nos unió fue que los dos nos enamoramos de la misma chava y la misma chava nos decía cositas bonitas a los dos. Nosotros no sabíamos. Eran esos tiempos en los que no teníamos Facebook, era de llamadas telefónicas de casa a casa y entonces nosotros nos empezamos a pelear y resulta que la chava nos dejó por otro amigo, se fue con otro.

Entonces en vez de pelear comenzamos a ser amigos, nos dio risa a los dos por sufrir el mismo despecho. Terminamos saliendo y decidimos hacer el grupo.

Luego de descubrir cómo inició el grupo que hoy nos pone a bailar con temas como "La Limpia", le preguntamos a Marco Orellana porqué al evolucionar su música decidieron incursionar con el reggaetón.

Era lo que estaba en nuestras manos grabar en ese tiempo. Para grabar reggaetón necesitás los recursos mínimos: una computadora, creatividad y un micrófono. Nosotros habíamos intentado grabar un par de canciones con el grupo, pero era tardado y caro.

Hubo un detalle importante, nosotros éramos amigos de infancia de Trooko (Jeff Peñalva), entonces empezamos a hacer y tuvimos la fortuna de que él hacía eso y dijimos pues hagamos una versión en reggeatón de las canciones que teníamos hechas y solo las llevamos a ese estilo.

Desde el principio, muy honestamente, supimos que queríamos llegar a esta evolución que tenemos, pero en aquel tiempo no teníamos los recursos.

A propósito, Acid Monkey (Jeff Peñalva) inició con Los Bohemios. Algo que pocos saben es que hoy, convertido en Trooko, es el gran productor de René Pérez (Calle 13), ¿qué recordás de él?

Duerme todo el día, se despierta a las 5:00 de la tarde, pero las cuatro horas que sirve en el día es un genio. Me entendés. Es un desastre, pero te lo digo en el mejor de los sentidos, como si te imaginás a Da Vinci todo tirado, nunca andaba billetera y perdía los papeles, nunca tenía licencia, nunca grababa a la hora que tenía que grabar ni nada, pero en un sentido genial de desorden, porque cuando tenés tanto talento para eso (la música) es normal que lo demás no te interese tanto.

Lo recuerdo como una persona maravillosa, espectacular y un genio.

Nono comenzó en los medios desde muy chico, pero su mayor salto de popularidad lo tuvo en Vox FM cuando presentaba un show de radio (de los más escuchados por la tarde), en aquel entonces, el rock le abanderaba. Cuando formó Los Bohemios del Reggaetón quizá medio país lo quiso linchar.



Ya entrando en calor no podíamos dejar de preguntarle porqué se cambió al género del cual pregonaba contrariedad al inicio de su carrera.

Sí, le tiraba con las mismas razones de hoy. Pienso que debería tener una censura de horario.



Tengo una hija de 12 años y la llevo a un cumpleaños y están canciones como “Sin Pijama” (Becky G y Nati Natasha), “Mi cama” (Karol G), no está bien en un cumpleaños de un niño o las 10:00 de la mañana escuchar esas letras.

Todo es trap, sexo y violencia y está bien, no critico, porque tiene un lugar en la expresión popular y está bien que le guste a la gente, es como que pudiera ver películas de adultos a cualquier hora y en cualquier canal.

Imaginá que un padre lleva a su hijo a la escuela y lo lleve escuchando esa música, no importa si a ellos como adultos les gusta, pero creo que hasta violencia contra los niños puede ser que les vayás poniendo eso.

Mi crítica va por ahí, pero no en sí con el género como tal, porque es espectacular. Con letras buenas hay mucho contenido espectacular y con letras pasadas de tono hay un mercado, pero no deberían exponer a todo el mundo a eso.

¿Cómo viviste la polémica de pasar del rock al género urbano?

Terrible. Porque aparte siempre me metían a festivales de reggaetón y nos tocaba compartir escenario con "people" que sí era de verdad bien calle.

Era complicado, los grandes de este género en Honduras nos veían como intrusos. No sos roquero porque desertaste, ni reggaetonero porque eres un falso. Nos mantuvimos con la idea original.

¡Llegó la hora del chisme, chicas!

¿Por qué te dicen "Nono"?

Yo me llamó Marco Antonio y cuando estaba niño me preguntaban cómo me llamaba. Decía que me llamaba “totono”, entonces mi familia me decía así hasta que nació mi sobrina Alejandra y ella me dijo "Nono". Fue más o menos en el tiempo de Los Bohemios, pues entonces dije ya, me voy a llamar "Nono". Le dejo las regalías.

¿Te considerás un referente de la farándula en Honduras?

No. Sé que el trabajo que he hecho, por lo diverso que ha sido, sé que sí he hecho un trabajo, pero no me considero un referente, es más, tengo referentes como Darío Banegas y Allan McDonald.

Soy fan de Shaq Alvarado, David Gamero, Francisco Zúniga, Myrna María Barahona, Salvador Nasralla, entre otros.

"La hora de despertarte" y tu experiencia (programa de radio).

Para mí es un reto llegar al programa, por el horario, soy de los que solía acostarse muy tarde y levantarse muy tarde, pero la verdad es que me va bien.

¿Carlos Acosta o Fernando Varela, a quién prefieres?

Es que los dos son tan inútiles. Dejame pensar quién me estorbaría menos y creo que elijo a Carlos Acosta porque le entiende más al wifi y sabe cómo conectar las cosas.

¿Quién es el que más gana en el programa "La hora del té"?

Ganan igual Fernando y Carlos.

¿Cuántos tatuajes tenés? ¿Alguno fue dedicado a un amor o exnovia?

Tengo como tres o cuatro, pero son como uno solo. Un sol y una luna que son mi mamá y papá.

Naty, que es el nombre de mi hija y su fecha de nacimiento. Un escudo que hacía cuando decía que iba a ser baterista de niño. Un reloj con caras de teatro, porque me gusta el teatro, y un micrófono con unas rosas.

¿Nono fue noviero? Actualmente está casado y tiene una hija.

No. Tuve una novia antes de casarme, palabrita.

¿Qué pasó por tu cabeza al enterarte que serías padre?

Una gran emoción, pero cuando me dijeron que era niña me dio un poquito de preocupación, porque se cree que el hombre en todo caso va a estar menos expuesto a los peligros.

Lo pensé, pero hoy no lo veo así. La veo con las mismas posibilidades que cualquier otra persona.

¿Eres celoso?

No, te lo juro que no.

¿Has recibido propuestas indecentes de hombres y mujeres?

¿De qué tipo? Sí, siempre hay quien lo mire bien a uno. Pero lo mismo que todos.

¿Personalidad hondureña que te parece linda?

Yaritza Owen.

¿Quién te parece que es el músico más completo de la actualidad en Honduras?

Se divide mi corazoncito: Nilo Espinal, Sergio Aguirre, es el pianista de Pez Luna, es el más talentoso que he visto. Después Nilo Espinal, cómo él percibe la música es como si viera cómo Messi persigue la bola, así de facilito.

Y también puedo incluir a Leonel López, Jorge Mejía y a Shirley Paz.

Multifacético

¿Cómo fue la experiencia de hacer cine?

Espectacular, me encantó. Si no hubiese tanto margen de error y problema a nivel de la industria del cine. Me refiero a que los actores en Honduras trabajan en otra cosa y esos pequeños conflictos de horario u otros detalles es complicado.

¿Qué tanto se parecía tu vida con el papel del actor en la película que hiciste?

Sí, mucho. Es como un día de mi vida, igualito. Hay una escena que voy rápido, se grabó así porque era lo que pasaba en mi vida real.

¿Qué opinás del cine en Honduras?

Si no hubiera tantas limitantes estuviéramos en un nivel más grande.

¿Qué es lo que te inquieta a hacer tantas cosas?

Actuar. Me gusta mucho más el teatro, porque el cine tiene muchos cortecitos, actúas 10 segundos y ya. Lo rico es actuar una hora en el escenario en un papel.

Yo tengo mucho respeto por los músicos y no me considero uno, soy escritor de canciones y valiente, pero no músico como tal. Por eso cuando estoy arriba en el escenario me siento más como si estuviera actuando, presentando un show o un papel.

Entonces, ya sabemos la respuesta, ¿no? Periodismo escrito, televisión, teatro, cine. ¿En cuál de estas otras facetas te sentiste más cómodo?

Teatro.

¿Sentís que los formatos de radio en Honduras ya están obsoletos?

De radio y televisión. Muchas veces es por las personas que dirigen las empresas.

Un perro actor

Los sketches que hacés en grupo y hasta con tu perro son divertidos, cuéntanos de ellos.

Fue algo accidental. Resulta que es tan desastroso (el perro) que resulta bueno en situaciones. A veces siento que es un perro actor, yo siento que él sabe, no sé, es bien extraña mi relación con el perro, pero siento pequeñas cositas.

Yo siempre me había resistido a tener perro porque de pequeño me encariñé con uno y se murió y se me rompió el corazón y quedé bloqueado. Pero con Fermando y Carlos, mis compañeros de radio, ellos tienen un perro cada uno, y por ahí empezó todo. Ellos me retaron y comenzó la idea de empezar a retratar porqué no quería un perro y fue así como empecé a hacer lo que el perro hace.

Cuéntanos de los vídeos que haces en redes sociales tocando varios instrumentos.

Hay canciones que escuchas y te adueñas de ellas, hasta te cae mal que a otra persona le guste. Todas esa son canciones que no necesariamente escuché mucho, pero que escuché y me hubiera gustado poder escribir. Me gustaría retroceder el tiempo y robársela. Esas son mis versiones de cómo serían esas canciones si hubieran sido mías.

¿Qué planes tienes a futuro con el grupo?

El otro año vamos a grabar. Hemos estado tocando bastante y muy agradecidos, pero ha sido bastante, casi mucho, en perjuicio del trabajo del grupo, que llega un momento en el que te convertís en compañero de trabajo . Lo que necesitamos para nosotros es el espacio de no estar tocando.

Estamos grabando unas canciones con un productor puertorriqueño y grabaremos unos vídeos, no sé todavía si en Miami o Venezuela, depende de cómo estén las cosas.