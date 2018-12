Cardi B sobre Offset: “Ya no estamos juntos...nos desenamoramos” 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Cardi B ya no siente el amor tras poco más de un año de matrimonio con el rapero Offset.



La rapera de 26 años publicó un video en Instagram diciendo que "las cosas no han estado funcionando entre nosotros por un largo tiempo... Supongo que simplemente nos desenamoramos, pero ya no estamos juntos".



"Podría tomar un tiempo obtener un divorcio", agregó.



Offset respondió "ustedes ganaron".



La pareja se casó en septiembre del 2017 y tuvo una hija en julio.



Cardi B dice que ella y el padre de su bebé son realmente buenos amigos y socios.

Un email en busca de comentarios fue enviado a sus representantes.



Cardi B tiene previsto comparecer el viernes en una corte por acusaciones derivadas de un altercado en un bar de Nueva York.

Lea: Chia Casanova despide el año con mucha música y proyectos