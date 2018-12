Chia Casanova despide el año con mucha música y proyectos

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

El cantautor hondureño Chia Casanova se muestra optimista por todo lo que el 2019 promete traer.



En entrevista exclusiva para EL HERALDO, el artista abrió su corazón para hablar de su música y las expectativas de su propuesta futura, dejando muy en claro que se viene nuevo material y giras no solo en Honduras, sino que se arriesgará a llevar su música a otros países latinos.



Este próximo 8 de diciembre, Chia brindará un último concierto para cerrar 2018, “tocaré todas mis canciones, estará toda la banda y esperamos tener un buen momento”, afirmó el cantante.



Como regalo navideño, el intérprete de “Llévame a caminar” presentará un nuevo sencillo titulado “Te fue muy sencillo”, la canción viene cargada de un ritmo más latino y tropical. “No me gusta encasillarme en un solo género, siempre como artista es bueno experimentar nuevas cosas y con esta canción espero mostrar un Chia diferente”, aclaró el talento.



La presentación se realizará en el antiguo local de la Casa Cienaños, donde ahora abrirá sus puertas Santé como un espacio para la artes alternativas.



Por otro lado, el artista también reveló que la nueva canción podría necesitar “algo más de tiempo” antes de entregarla al público y espera que pueda estar lista antes que termine el año.



En las últimas semanas, Casanova ha estado dando más indicios de nuevos sencillos y su nuevo disco, que espera refleje un Chia más maduro en todo sentido.



“Lo que ahora reflejo como persona musicalmente es mi evolución natural, la que uno tiene como artista, no solo como cantante, sino como productor he logrado consolidar más mi propuesta y afinar ciertos detalles de mi música que han conectado con mi audiencia y nuevos fans que están llegando y con este nuevo proyecto verán mi proceso”.





La cuenta verificada de Casanova en la plataforma Spotify tiene más de 9,500 oyentes mensuales, posicionándolo como una fuerte influencia de la música hondureña.



Artista independiente

En cuanto a su género musical y lo que espera representar señaló que “soy un artista independiente al fin y al cabo, no es como que alguien está financiando mis giras y creo que eso es lo nuevo en la industria, siento que esa es mi chamba, abrirme yo solo mi mercado”.



Desde el punto de vista musical se siente seguro de estar bien con un claro espacio para la mejora y la maduración de su propuesta artística.



A su vez agregó: “La labor que tengo que lograr en los próximos años es encontrar esa gente que conecte con mi música, estoy seguro que sí hay, pero es un tipo de perfil que no es fácil de encontrar, es más, yo los tengo que ir a buscar de alguna forma”.



El talento catracho explicó que el mundo se encuentra saturado de buenas ofertas gracias a las diferentes plataformas, lo que no hace fácil la misión de llegar a oídos de nuevos seguidores, por lo que el autor está consciente de que es su labor encontrar su “tribu”.



Nuevas facetas

Además de tocar el piano y componer su música es también productor de sus sencillos. “Al ser artista independiente puedo controlar un poco más mi carrera y lo que yo quiero hacer”.



Chia no solo dirige sus líneas musicales, sino que impulsa a otros cantantes a desarrollar su ideas. Recientemente produjo la canción “Mil cosas” de Eligio Bertrand señalando que “él tenía esa rola desde hace tres años, la escuché y le dije ‘hay que hacer algo’”.



Inspiración

Cada artista muestra un pedazo de su alma en cada pieza, Casanova confiesa lo que provoca en él tan hermosas melodías: “Siento que todo lo que evoca un fuerte sentimiento en mí de alguna forma, en algún momento u otro, se va a ver reflejado en una canción”.



La inspiración puede llegar de una chica, alguien con quien quiere estar o alguien que “no me hizo caso”, incluso llegan letras más profundas como el caso de “París” o “Andando por el mundo”, que son más nostálgicas y representan la oportunidad que tuvo el compositor de conocer gente diferente, cómo todas esas cosas influyen en la vida y cómo él espera que se conecten con la gente que él escucha.



Entre las nuevas facetas que el talentoso artista ha estado explorando y que disfruta mucho se encuentra la de ser productor, la cual comentó que es una labor que le emociona mucho ya que tiene la oportunidad de ayudar a jóvenes talentos a desarrollar sus ideas. Además de mencionar que esta nueva faceta le ayuda a ver su carrera de una manera mucho más completa.



Es importante dejar en claro que todo aquel que desea seguir una carrera musical en el país debe prepararse y seguir adelante, según Chia: “Sean dedicados, rodéense de gente que los aliente y los motive, sean autocríticos y échenle ganas siempre, al final no es algo fácil, pero sí se puede”, concluyó el artista.



El último toque de Chia en 2018