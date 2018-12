Modric "ha hecho un año maravilloso", asegura Solari

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, se mostró feliz este miércoles por la concesión del Balón de Oro a su centrocampista croata Luka Modric recordando que "ha hecho un año maravilloso".



"Me parece que es el año de él, el foco tiene que estar sobre él y sobre su felicidad y el merecimiento que tiene para él este premio, ha hecho un año maravilloso", dijo Solari en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de dieciseisavos de Copa del Rey del jueves contra el Melilla.



Modric "lo ha dado todo al Real Madrid y también a su selección nacional", añadió el técnico blanco, después que el croata recibiera el lunes el Balón de Oro, redondeando un año en el que también fue elegido mejor jugador de la UEFA, recibió el premio 'The Best' de la FIFA y fue designado mejor jugador del Mundial de Rusia-2018, donde Croacia fue subcampeona.



El centrocampista del Real Madrid ganó en las votaciones quedando por delante de Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, que completaron el podio del balón dorado.



"Además le llega (el premio) en un momento de madurez de su carrera, no le llega con 20 años, me parece que esos premios a esa edad son más bonitos todavía porque uno le da, él le puede dar el justo valor a su año y a toda su trayectoria", dijo Solari.



"Estamos todos muy contentos por su premio", concluyó el técnico 'merengue'.