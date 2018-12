Pelé aconsejo a Neymar tras el Mundial: "Fue difícil defenderle"

SAO PAULO, BRASIL.- La leyenda del fútbol brasileño Pelé aconsejó a Neymar que cambiara de actitud tras su polémico Mundial de Rusia, donde su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado y fue acusado de exagerar las faltas que recibía, contó este miércoles 'O Rei' en Folha de Sao Paulo.



"Se hizo difícil defender a Neymar por todas esas cosas que él hace, además de jugar al fútbol. Conversé con él, le dije que él tiene mucho fútbol", reveló el exídolo del Santos y vencedor de tres Mundiales con la 'Canarinha' (1958, 1962 y 1970).



"Tuvo mala suerte porque la selección no ganó la Copa y él quedó marcado. Estuve dos veces con él en Europa, conversamos y le expliqué eso: 'Dios te dio el don del fútbol. Lo que pasa es que tú te complicaste'", añadió.



Pero, a pesar del convulso año de 'Ney', Pelé le considera mejor que su compañero en el PSG Kylian Mbappé, cuyo brillante Mundial le hizo ser comparado con el propio 'O Rei'.

Lea: Hinchas despiden a Boca con banderazo y le piden traiga la Copa Libertadores



"Creo que Neymar es más jugador que él, pero en Europa todo el mundo habla más de Mbappé", valoró.



Con 78 años y una salud delicada que le impidió acudir al Mundial de Rusia, Pelé redujo su ajetreada agenda de viajes debido, entre otros, a los problemas de cadera que le hicieron recurrir a una silla de ruedas en algunos actos.



"Gracias a Dios, estoy bien. Pasé por tres cirugías en los últimos años, pero no estoy al 100%. Ya no siento dolor, pero siento más debilidad", contó.



Pese a todo, el exastro se mostró en plena forma durante la entrevista y afirmó que no existe comparación entre él y Lionel Messi, a quien muchos ven ya como el mejor jugador de la historia.



"Es cuestión de gusto. Hay personas que hacen comparaciones con cosas que ni tienen. ¿Cómo se puede comparar a un tipo que cabecea bien, chuta con la izquierda, chuta con la derecha, con otro que solo chuta con una pierna, solo tiene una habilidad, no cabecea bien?", respondió al ser preguntado por Messi, a quien también consideró peor que Maradona.



"Para compararse con Pelé debe ser alguien que chute bien con la izquierda, chute bien con la derecha, marque gol de cabeza", añadió.



Ministro de Deportes entre 1995 y 1998 bajo la presidencia del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, Pelé también lamentó el momento de polarización política que vive Brasil y deseó buena suerte al ultraderechista Jair Bolsonaro, cuyo gobierno arrancará el próximo 1 de enero.



"No voté porque estaba fuera del país. Creo que fue bien escogido. Tenemos que darle apoyo para que todo le salga bien al gobierno que se está armando (...) Hay que creer", valoró.