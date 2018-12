Por protestas de bancada de Libre suspenden sesión del Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sesión del Congreso Nacional de Honduras fue suspendida este martes después de que los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) armaran un zafarrancho.

Según trascendió, la manifestación comenzó porque los directivos del hemiciclo legislativo no le dieron la palabra a los diputado de Libre.

En un comunicado el Congreso Nacional menciona que la protesta de la bancada de Libre "puso en peligro el equipo de votación".

“Pido disculpas al pueblo hondureño por este penoso espectáculo. Llegamos con la intención de presentar varios proyectos importantes para el país, pero los diputados de Libre lo impidieron con este zafarrancho”, dijo el diputado nacionalista, David Chávez.

Algunos parlamentarios resultaron molestos por la suspensión de la sesión, que se reanudará este miércoles 5 de diciembre.

“El pueblo quiere que los diputados demos el ejemplo y lleguemos a trabajar, a legislar, para eso nos pagan. No es posible que los diputados de Libre lo impidan. Si no quieren trabajar, que se salgan y nos dejen a nosotros continuar con nuestra labor. No hacen, ni dejan hacer. Ni son productivos, ni dejan que los demás produzcan”, argumentó molesto Chávez.