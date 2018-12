WhastApp dejará de funcionar a partir de 2019 en estos celulares

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como cada año, la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, ya publicó la lista de teléfonos que no serán compatibles con la app a partir de 2019.



¿Por qué los cambios? WhatsApp no deja de lado las actualizaciones y sus nuevas funcionalidades llegan a través de cambios menores que no todos los celulares están preparados para soportar. Basándose en ese principio, en estos teléfonos la aplicación ya no servirá:



-Los celulares Android que funcionen con la versión 2.3.7 o anterior.

-Los iPhone con iOS7 o versiones anteriores.

-Los Nokia S40.



La aplicación de mensajería instantánea tampoco funcionará en los Windows Phone 8.0 y en el sistema operativo BlackBerry OS y Blackberry 10.

¿Cuándo dejará de servir la app en estos celulares? En los Nokia S40 no servirá a partir del 31 de diciembre de 2018, en Android e iOs será a partir del 1 de febrero de 2020.



Así puede revisar qué sistema operativo tiene instalado su celular:

En Android acceda a ajustes y vaya a la opción "acerca del teléfono". Ahí se reflejará la terminal instalada en su celular.



En IPhone vaya a"ajustes", luego "general" y finalmente "seleccionar información".