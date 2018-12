Henry Figueroa llegó puntual al entrenamiento de Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El defensor de Motagua, Henry Figueroa, llegó puntual al entrenamiento de este martes por la mañana en el nido de las Águilas, que ya preparan la gran final del próximo domingo ante Olimpia.



Figueroa, quién fue separado por el técnico Diego Vazquez, se mostró tranquilo y alegre al llegar a la concentración, se bajó de su auto, con su típico peinado, muy particular, que lo identifica; saludó a sus compañeros como de costumbre y preparó todos sus implementos para entrar en calor.



Desde su llegada al entreno, se le notó callado, apenas intercambiando palabras con el Burrito, Omar Elvir, un poco de bromas con Erick Andino, algunas charlas con jugadores de la reserva y nada más.



Al momento de pedirle una entrevista, se notó evasivo a la prensa, guardando silencio para no entrar en más polémica de la que ya ha estado envuelto. Lo único que dijo fue: "No alero, no voy a hablar, después... Al final vamos a hablar"; con eso el zaguero central entró a los camerinos y luego salió a la cancha.

Vea También: Henry Figueroa es marginado del Motagua por indisciplina

Las declaraciones de Henry Figueroa opinando que "Diego valora más al jugador extranjero que al nacional", no han caído del todo bien en el banquillo azul, es por ello que Figueroa sólo ha jugado siete partidos en el actual torneo con el Ciclón.



Al saltar a la cancha, Figueroa estuvo muy cerca de sus compañeros, trotando junto al grupo y siendo uno más del equipo. Pero todo parece indicar que La Barbie no lo tomaría en cuenta para la final, como castigo de su indisciplina.

En ciertos momentos, Henry Figueroa mostró mucho cariño con sus compañeros. Foto: Ronal Aceituno / EL HERALDO

Por ratos parecía estar desapercibido del entrenamiento, pero luego entraba en razón de que tenía que trabajar con el grupo, trataba de distraerse con la practica pero se le notaba que hay un discordia entre él y su entrenador que lo mantiene aislado.

En declaraciones, Diego Vazquez dijo, "no hay ningún misterio con él, llegó tarde a entrenar e iba a jugar de titular y es un jugador muy importante para nosotros. Si ustedes llegan tarde a una transmisión (refiriéndose a la prensa), 50 minutos tarde, ¿Qué pasa?, los corren", exclamó.



Para Henry Figueroa, no sería la primera vez que se le margina del equipo, ya que en años anteriores también fue separado del grupo por impuntualidad o por indisciplina.