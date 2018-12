“Feliz Navidad”, la canción navideña más popular del mundo será relanzada por Mon Laferte y Gwen Stefani

La interpretación del clásico bilingüe aparece en el nuevo álbum de Stefani “You Make it Feel Like Christmas (Deluxe Edition)”. Laferte, conocida por su fusión de rock alternativo con distintos géneros musicales y por su estilo retro, también tiene un nuevo disco, “Norma”.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Mon Laferte aparecerá esta semana dos veces en la televisión estadounidense interpretando “Feliz Navidad” junto a Gwen Stefani.



La cantautora chilena y la estrella pop norteamericana cantarán el martes el clásico de José Feliciano en la competencia “The Voice” de NBC, y el jueves en “Jimmy Kimmel Live!”, en la cadena ABC.



“Siento mucho agradecimiento hacia Gwen por su generosidad, al invitarme a cantar con ella en español en estos escenarios tan importantes mundialmente”, dijo Laferte el lunes en un email a The Associated Press. “Es una señal de unidad, es un gesto amoroso, precisamente lo que necesita el mundo y que ese sea el mensaje de Navidad, unión y paz, con los migrantes y con cualquier persona en el mundo”.



“Cuando hay amor y tolerancia la vida es más sencilla”, agregó.

La interpretación del clásico bilingüe aparece en el nuevo álbum de Stefani “You Make it Feel Like Christmas (Deluxe Edition)”.



Laferte, conocida por su fusión de rock alternativo con distintos géneros musicales y por su estilo retro, también tiene un nuevo disco, “Norma”. El álbum conceptual narra el ciclo de una relación de principio a fin a través de 10 canciones, incluyendo los sencillos “El beso” y “Por qué me fui a enamorar de ti”.



La colaboración, explicó en una conferencia de prensa reciente en México, donde reside, surgió luego que su disquera invitara a personal de la disquera de Stefani para que la viera en acción durante la grabación de “Norma”, sin su conocimiento.