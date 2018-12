Comayagüela entre las zonas que no tendrán energía eléctrica este martes 4 de diciembre

Además de Comayagüela, El Progreso, Villanueva y La Paz no tendrán energía.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras realizará labores de mantenimiento este martes en distintos sectores de Honduras.



Los cortes serán entre las 8 de la mañana y las 4:30 de la tarde de este 4 de diciembre.

A continuación el listado completo:

Martes 4 de diciembre de 8:00 am a 4:00 pm en Comayagüela

El Lolo, Plantel Aguazul, zonas aledañas.



Martes 4 de diciembre de 8:00 am a 4:00 pm en La Paz, Cabe y Tutule

Ajuterique, Lejamani, ciudad de La Paz, Cane, San Sebastián, Humuya, Lamaní, Tepanguare, Piedras de Moles, Concepción de Soluteca, San Pedro Tutule, Las Moras, Los Mangos, El Matasano, Quilaperque, La Peñita y zonas aledañas.



Martes 4 de diciembre de 8:00 am a 4:00 pm en Choluteca

Colonias Unidas, Intrefica, Iztoca, colonia Aria Lagos, Carnilandia, Golfo Azul, Residencial Altos de Santa Elena, Gasolinera Tagir, Las Tunas de Linaca.

Martes 4 de diciembre de 8:30 am a 4:30 pm en Villanueva, Pimienta, Potrerillos, Santa Rita

Villanueva: barrio El Centro, Cabañas, Las Flores, San Ramón, Manuel Bonilla, Martín Fajardo, Agua Azufrada, 1 de Mayo, Orquidea 1,2 y 3, Miguel Calvo II etapa, San Ramón, Aldea La Bolsa, La Venta, San Isidro, Esquipulas, col. Los Tres Reyes, Pimienta, Potrerillos, La Sarrosa, Nueva Garroba, Aldea Sabana de Juarez, aldea San Miguel, Incal.



Martes 4 de diciembre de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso

Buena Vista, Finca Coob, Río Chuiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino y zoo, Amapa, KM 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas, Voluntades Unidas.

