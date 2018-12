Ever Velásquez, el bombero que sobrevivió a tragedia en La Montañita regresará a Honduras la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El bombero hondureño Ever Velásquez, considerado un héroe tras sobrevivir al trágico incendio en La Montañita, regresará pronto a Honduras.



El joven que se recupera en México tras graves quemaduras, que sufrió el 25 de abril pasado cuando combatía un incendio forestal en las cercanías a Tegucigalpa, recibió la visita del presidente Juan Orlando Hernández a quien le compartió que se prepara para regresar al país en los próximos días.



El bombero, quien permanece en el país norteamericano en compañía de su madre, Yamileth de Velásquez, dijo que Dios le ha dado una nueva oportunidad de vida y que su recuperación avanza de forma satisfactoria.



“He recuperado mi movilidad al cien por ciento; ahora estoy en recuperación de fuerza y me siento emocionado por regresar a mi trabajo”, relató.



Ever agradeció por la ayuda brindada desde que resultó con quemaduras cuando junto a otros compañeros combatían un incendio forestal en el sector de La Montañita. El siniestro cobró la vida de cuatro bomberos, dos el día del incendio y dos más que habían sido trasladados a México.



El joven ya está de alta médica, llegará a Honduras la próxima semana y será recibido con honores por el Cuerpo de Bomberos.



Su intención es seguir ejerciendo su labor e incorporarse además como instructor en esa institución.



La madre de Ever, quien le ha estado acompañando durante su tratamiento en México, agradeció al gobierno hondureño, embajada de Honduras en México y al Cuerpo de Bomberos de Honduras. Además, agradeció por las muestras de solidaridad de parte de los hondureños hacia su hijo.



“A los jóvenes que aspiran a ser bomberos les digo que no se detengan, sigan sus sueños, si estos les impulsa, sigan adelante. Como madre estoy muy orgullosa de mi único hijo y ver cómo se va recuperando”, expresó.

Antecedente

Velásquez es uno de los tres bomberos que el 29 de abril fueron trasladados de Tegucigalpa a un hospital de especialidades en la Ciudad de México, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos fallecieron sus otros dos compañeros, Oscar Madrid y Frank Obilson Santos, el primero el 2 de mayo y el segundo el día 25 de ese mismo mes.



Otros dos bomberos, de los cinco que combatían el incendio forestal en el sector conocido como La Montañita, Jorge Vargas y Felipe Varela, fallecieron el 25 de abril, a causa de las graves quemaduras sufridas ese mismo día al quedar atrapados entre las llamas.