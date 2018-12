UEFA autoriza uso del VAR a partir de octavos de final de la Champions League

DUBLÍN, IRLANDA.- Aunque se esperaba para la temporada que viene, el VAR (Árbitro Asistente de Vídeo, por sus siglas en inglés), llegará antes de lo previsto a la Champions League, concretamente a partir de octavos de final. Es la nueva decisión tomada por la UEFA en la reunión de este lunes en Dublín



A partir de octavos de final, el VAR hará su aparición en la Champions. Es la decisión que ha tomado la UEFA para evitar algunos casos graves de errores arbitrales que han dado mucho de qué hablar.



Pese a que el máximo órgano de fútbol europeo pensaba implementar el sistema de videoarbitraje asistido en la máxima competición europea de clubes a partir de la temporada 2019 - 2020, la implementación se adelantará a partir de la siguiente ronda de fase de grupos.



Además de introducir el VAR en la Champions, el vídeoarbitraje se usará también en la final de la Europa League y en la Final Four de la Liga de Naciones.



"La Champions es como un Ferrari o un Porsche: no se puede conducir de inmediato, se necesita entrenamiento, pruebas fuera de línea, y todos tienen que entender cómo funciona", afirmó Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.



Ceferin no quiere más fallos, y tras un tiempo valorando la opción, ha dado el "sí" al VAR, además, otra de las medidas tomadas en la reunión en Dublín es la eliminación de los árbitros de área a partir de los octavos de final.