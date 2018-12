Henry Figueroa es marginado del Motagua por indisciplina

'Que no lo vuelvan a llamar a la H hasta que siente cabeza', dijo Juan Carlos Suazo, presidente financiero del Motagua.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El defensor de Motagua, Henry Figueroa, ha sido castigado por la junta directiva de los azules.



Según se conoció en un programa radial, Juan Carlos Suazo, presidente financiero del Ciclón, manifestó que por actos de indisciplina el jugador motagüense no participó contra Platense.



“Ha llegado tarde a los entrenos sumado a otras cosas del pasado, ya lo hemos perdonado mucho. Que no lo vuelvan a llamar a la H hasta que siente cabeza. Queda a criterio del entrenador Vazquez si lo va utilizar para la final”, dijo el directivo.



Por otra parte, Motagua inicia una semana de concentración muy dura, de cara al primer duelo de la gran final del torneo Apertura que disputará contra Olimpia el domingo 9 de diciembre en el Estadio Nacional.



Olimpia, tras no ganar un campeonato desde hace más de dos años, buscará devolver una alegría a su afición, y la ausencia de Henry Figuera en la muralla de los azules podría ayudar a conseguir el ansiado título en el fútbol de Honduras.