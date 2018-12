Los Leones volverán a jugar una final de Liga 931 días después...

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tuvo que ver cuatro coronaciones ligueras desde la barrera, pasaron más de dos años y medio en el calendario y solo 12 de sus actuales jugadores se pueden jactar de haber estado en la última final disputada por el León en la Liga Nacional. Olimpia volverá a jugar una final de primera división 931 días después de su más reciente antecedente: desde el 22 de mayo de 2016.



Son casi tres años sin final a partir de aquel título logrado ante Real Sociedad (la más grande sequía de los Blancos) y desde entonces pasaron muchísimas cosas alrededor del fútbol hondureño.



“El deseo de estar en una final era más fuerte que cualquier golpe; era lo que más deseábamos y ahora gracias a Dios volvemos a estar allí”, dijo el lateral derecho Kevin álvarez, uno de los 12 sobrevivientes del último Olimpia que salió campeón.

Lea: Entrenadores de las selecciones de Concacaf rumbo a Qatar 2022



Son 12 sobrevivientes

De los 30 jugadores del actual plantel albo, solo una docena de ellos estuvieron en el mencionado Torneo Clausura 2015/16: Kevin, Donis Escober, Edrick Menjívar, Gerson Argueta, Johny Palacios, Ever Alvarado, German Mejía, Carlo Costly, Mayron Flores, óscar Salas, Carlos Will Mejía y Elmer Güity.



El resto es historia. Son veintiún futbolistas los que integraron aquel León de Héctor Vargas del primer semestre de 2016 y que hoy ya no forman parte del equipo de Manuel Keosseián.



En ese pelotón de jugadores que ya no están en la cueva se dejan ver piezas como Roger Rojas (Alajuelense), Alex López (Alajuelense), Noel Valladares (retirado), Fabio de Souza (retirado), Romell Quioto (Houston), Javier Estupiñán (Motagua), Alberth Elis (Houston) y Michaell Chirinos (Lobos Buap).



No solo se fueron cuatro torneos completos en blanco para el Olimpia, también cuatro entrenadores se sentaron en el banquillo merengue: Héctor Vargas -ganó ese último título-, Carlos Restrepo, Nahún Espinoza y el actual Manuel Keosseián.



“Después de tanto tiempo regresamos a una final. Lo importante es que estamos en lo que más queríamos, que era una final, y ahora vamos a tratar de ganarla”, confesó el experimentado contención Hendry Thomas.

Lea: Así llegan Motagua y Olimpia a la final del año en la Liga Nacional de Honduras



Su final número 37

Durante ese tiempo de sequía, el 30 veces campeón de Honduras vio cómo Motagua levantó las copas del Apertura y Clausura 2016/17, Real España la del Apertura 2017/18 y Marathón la del Clausura 17/18.



Después de dos años, seis meses y 18 días de tinieblas, Olimpia vuelve a una instancia en la que estado en 36 ocasiones en la LNP.



Los Blancos, que son el equipo con más finales en la profesional, jugarán su final número 37 de la Liga Nacional y llegarán a su trigésima séptima con un saldo a favor: ganó 22 y perdió 14.

“Ganar el título es el objetivo, Olimpia es de los equipos en los que no si no sos campeón es como que no hayas hecho nada y estamos claros de eso”, advirtió Thomas.

Olimpia ha dicho presente en 37 de 58 finales de la LNP y este domingo ante Motagua tratará de encarrilar su ansiado título 31. ¿Será?