Ariana Grande arrasa en YouTube por su vídeo "Thank U, Next"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ariana Grande batió récord en menos de 48 horas de haber publicado el vídeo de su nueva canción "Thank U, Next". Internet se volvió loco con las imágenes que muestran clips de películas de comedia que fueron una sensación.



En su nuevo éxito se habla de todos los amores que tuvo la artista, desde Big Sean hasta Pete Davidson.



El vídeo fue dirigido por Hannah Lux Davis y muestra partes de películas como Chicas Pesada, Bring It On, Si tuviera 30 y Legalmente Rubia.



Lo mejor de todo, es que muchos de los actores originales de los films fueron convocados para participar junto a la cantante.