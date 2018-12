El artículo de Octavio Carvajal: ¡Alisten maletas!

Octavio Carvajal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hace un tiempo un empresario nos dijo que ya no habría más extradiciones, luego un colega –soñado de sabelotodo- nos tildó de “especulador”. El tiempo nos está dando la razón con la “captura” (rendición controlada) de Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, acusado de trasegar toneladas de droga hacia el imperio.

Aquí todo mundo se sueña dueño de la verdad y de la pulcritud. Creen –ciertos tontos- que solo cargarán con unos y con otros no. Podrán driblar los barrotes aquí, pero de Estados Unidos no huirán ni tapados en el fútbol ni rogando a su “dios”.

Entiendan, por favor, ya nada es igual que hace diez años. Los gringos van a su paso, no al ritmo de ardientes tirados de castos.

Sucios

La caída de Tony Hernández no es la primera ni será la última en estas eras postreras. “Hay caminos que al hombre le parecen de salvación y son de muerte”; “El ambicioso por su propia ambición caerá”, rezan las escrituras. Para los críticos, aquellos creídos de doctos, nada mal les sería leer el Salmo 37 donde cada letra prevé la suerte de los impíos.

Tal vez les cala o escriben su propia biblia, la que se cuadre a sus gustos o a sus codicias por ver caer a unos (sus enemigos políticos) para llegar ellos al sitial a hacer lo mismo o cosas peores como las que venimos viendo y sufriendo por culpa de un mazo de servidores públicos enamorados del mundo ruin, de lo ajeno, de lo perverso. Todos caerán.

Siempre insistimos que Los Cachiros no se rindieron para quedarse chupando el dedo toda la vida en una cárcel estadounidense. Grabaron a chafas, policías, políticos, empresarios y ciertos periodistas (algunos bajo tierra) que los abrazaron en ricos festines hasta quedar con la barriga de fuera y sin tabique coreando narcocorridos. Igual que otros capos, completaron, sin tropiezos, el tráfico de drogas hacia el norte.

Rango

Unos –cuyos nombres salieron a luz pública y otros no- se entregaron “voluntariamente” sin salida. Entre ellos está un exdiputado chele que voló en helicóptero con un excandidato presidencial, con un cachiro y hasta un periodista que pega duro con empresarios y políticos. Tony –por su lado- es visto por la DEA como “narco a gran escala”. Qué “tonylaje”.

El hombre lógicamente no corría solo. Toda una tarima de poder a niveles increíbles atrás de él. Políticos de varios partidos, financieros, militares y policías gozaron de sus destrezas, según el jefe cachiro Devis Leonel Rivera Maradiaga que no está dejando títere con cabeza. Un efecto dominó que alertamos hace casi cuatro años, previendo la caída de la “clase política”.

Te fuiste

Importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración y falso testimonio ante la DEA, provocaron el derrumbe del pariente del indómito quien, curiosamente siendo jefe del Legislativo, aprobó la entrega hacia el norte de todos los liados a delitos de narcotráfico, lavado de activos y otros. ¡Te fuiste hermano!

Colombia, Honduras y México fue su triángulo de acción –según la DEA- para clavar “toneladas de droga” en Texas y Connecticut. “Nadie está por encima de la ley”, dijo JOH sobre la captura de Tony que, guardado, ya no tiene nada más que perder. ¿Dónde estaba don Julián Pacheco si todo estaba chueco? ¿Se tramó el desplome de políticos chuecos con ardides?

Aguacate

Tony –de acuerdo a las pesquisas- regó billete a varios parleros al Congreso Nacional (sus compinches) en su afán por colocar cocaína con sus iniciales “TH” en territorio estadounidense. No tuvo traba alguna en ningún punto ciego porque policías y militares se ponían firmes y ciegos en cada punto. Furgones, aviones y un submarino salen a relucir.

Aquí nadie vio (adrede) avionetas, aviones, jets, helicópteros. Ninguno escapará de gringolandia. Sus radares grafican todo. Narcos y sus compinches gruñirán. ¡Alisten maletas! Lleven una línea de montucas, ticucos, frijoles. Ah, y no olviden el aguacate, un rico antioxidante para la cárcel perpetua. Extrañamos a muchos de ustedes que ya no vienen por Miami. No tarden, por favor. De regalo, recibirán lindas pulseras y overoles.