Real Madrid ganó 2-0 ante Valencia en el Santiago Bernabéu

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid se impuso 2-0 ante Valencia en el Santiago Bernabéu por la fecha 14 y se puso a 3 del líder Sevilla.



Un tanto en propia puerta del danés Daniel Wass (8) y otro de Lucas Vázquez (83) dejaron los tres puntos en el recinto madridista.



El Valencia evidenció que el desplazamiento a la capital española no le llegó en el mejor momento. Solo tres días después de despedirse de la Champions al caer 1-0 frente a la Juventus, el equipo dirigido por Marcelino se mostró cansado e incapaz de crear peligro, especialmente en la primera mitad.



En cambio, el Real Madrid, que certificó su pase a octavos de la Champions con un triunfo 2-0 ante la Roma, borró la imagen que dejó el pasado fin de semana en la Liga, cuando perdió 3-0 en Eibar.



No fue un partido espectacular del equipo dirigido por Santiago Solari, pero la prestación mínima le sirvió para volver a la senda del triunfo y no perder más comba con los equipos de la cabeza de la tabla.

Alineaciones:

Valencia: Neto, Gaya, Gabriel, Garay, Wass, Coquelin, Parejo, Guedes, Soler, Santi Mina, Gameiro.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón, Modric, Llorente, Ceballos, Lucas, Bale y Benzema.