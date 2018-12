Las 20 frases que resumen el discurso de AMLO en la toma de posesión

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Durante la toma de posesión que promete transformar México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió un discurso, que duró más de una hora. La mayor parte se centró en desaparecer la corrupción y favorecer al pueblo mexicano.



AMLO, de 65 años, llega a la presidencia mexicana tras imponerse en las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio con más del 53% de los votos.



Estas son las frases que mejor resumen su discurso:

1.- "Propongo al pueblo mexicano que pongamos un punto final y empecemos de nuevo; en pocas palabras, que no haya persecución del pasado y que las autoridades desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes".



2.- "En ninguna circunstancia habré de reelegirme. Me someteré a la revocación del mandato porque deseo que el pueblo tenga las riendas del poder".



3.- "Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad".



4.- "Aplicaremos rápido, muy rápido, los cambios. Para que si nuestros adversarios nos vencen, ya no sea posible dar marcha atrás".



5.- "No tengo derecho a fallarle al pueblo".



6.- "El presidente de México nunca dará la orden de reprimir el pueblo".



7.- "Se pondrá en venta el avión presidencial desde el lunes próximo y toda la flotilla de aviones y helicópteros de altos funcionarios".

8.- "No se permitirá el fracking, ni los transgénicos".



9.- "Por el bien de todos, primero los pobres".



10.- "Se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales".



11.- "Me comprometo a no robar. Dejo en claro que si mis seres queridos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano".



12.- “No olvido, pero sí soy partidario del perdón y la indulgencia… Lo fundamental es evitar los delitos del provenir… Propongo poner punto final a esta terrible historia y mejor empecemos de nuevo, no habrá persecución a funcionarios del pasado”.



13.- "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre".



14.- "Nada ha dañado más a México que la deshonestidad que los gobernantes y la minoría que se ha beneficiado de ella".



15.- "Que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al país".



16.- “Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones pero, sobre todo, le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales".



17.- "El gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores y a todas las mexicanos y mexicanos".



18.- "Dos millones de personas serán contratados para trabajar como aprendices y se les pagará un salario mientras se van capacitando. Ya no va a haber ninis, se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes".



19.- “Agradezco al presidente Donald Trump que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka".



20.- “Mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida".