Expresidente Porfirio Lobo duda sobre veracidad de acusación contra Tony Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El exmandatario Porfirio Lobo Sosa habló este viernes sobre la detención en Estados Unidos de Tony Hernández y los cuestionamientos de que en su gobierno se dio ese trasiego de drogas.



Cuestionado sobre el caso del exdiputado nacionalista y hermano del presidente, Juan Orlando Hernández, Lobo Sosa dijo que "el derecho de todos, es a la legítima defensa con todas las garantías, por lo que he visto en las acusaciones ahí se dice cualquier cosa, pero de eso a que sea real algo, hay una gran diferencia".

Sin embargo, se retuvo de responder si brindaba su apoyo al mandatario actual y se limitó a decir "hay que esperar".

Dado que los delitos que se imputan a Tony Hernández sucedieron en su administración, Lobo Sosa valoró "y será cierto lo que dicen", cuestionando las veracidad de la acusación de la Fiscalía Estados Unidos.

"Deben tener algunos indicios, pero muchas veces son en base a colaboraciones de implicados que buscan reducir sus penas".

Agregó que "lo viví con mi hijo (Fabio Lobo), no puedo decir que no es culpable, pero él reconoció de lo que era culpable, pero le agregaron otras barbaridades".

¿Estaba al tanto sobre el trasiego de drogas de Tony durante su gobierno?

"Cómo podría estarlo", aseguró.

Tras preguntársele si estaba enterado de que en su gobierno se utilizaron lanchas y aviones para transportar drogas, ligadas al caso de Tony, señaló que "conociendo la institución armada, lo que es y era la Naval y la Fuerza Aérea yo no voy a pensar que en mi período de gobierno ningún oficial actuó así.

"Es lo más natural que uno no se entere, un presidente no se va a dar cuenta de todo, no hay forma", admitió.

"¿Si se vive engañado siendo presidente?, no se vive engañado, lo que pasa es que es un ser humano con capacidad limitada, lo que es natural", concluyó.

