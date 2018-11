Diego Armando Maradona quiere los puntos: "Que la Conmebol dé campeón a Boca"

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El exastro argentino Diego Maradona se posicionó este lunes a favor de que la Conmebol otorgue los puntos de la final de la Copa Libertadores a Boca Juniors y que, en consecuencia, el club 'xeneize' sea declarado campeón del torneo continental.



Ídolo de Boca tras defender en dos etapas (1981-82 y 1995-97) la camiseta del equipo de Buenos Aires, Maradona opinó en su cuenta de la red social Instagram, después de que el partido de vuelta de la final contra el archirrival River Plate, inicialmente programado para el pasado sábado, fuera postergado por incidentes violentos provocados por hinchas del 'millonario'.



El juego de ida, disputado hace dos semanas en La Bombonera, se saldó con empate 2-2.



"Yo espero que la @Conmebol actúe de manera seria y de por campeón de la @Libertadores a @BocaJrsOficial", escribió Maradona respecto al reclamo de Boca a la máxima autoridad del fútbol sudamericano, pidiendo que se le concedan los puntos al no poder disputar el juego de vuelta por las lesiones que sufrieron sus jugadores al ser apedreado el micro en el que viajaban al Estadio Monumental.



"Más allá del amor que tengo por el club, hay un reglamento que hay que cumplir. Las sanciones son claras, y esto es una gota de agua que cuando nos sacaron los puntos a nosotros, en el 2015. A mí me gusta ganar en la cancha, pero cuando no se respetan las normas tiene que haber una sanción. Y esa sanción es darle los puntos a Boca", expuso Maradona, quien actualmente dirige al club Dorados de Sinaloa de la segunda división de México.



River ganó su última Libertadores en 2015 después de superar en octavos de final a Boca, descalificada por la Conmebol después de que barrabravas 'xeneizes' agredieran con gas pimienta a los jugadores del 'millonario' en el entretiempo del partido de vuelta.